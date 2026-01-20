Berlin (ots) -Der SPD-Europapolitiker Bernd Lange hat eine harte Gegenreaktion der EU auf die Strafzoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland gefordert.Im rbb24 Inforadio sagte Lange am Dienstagmorgen: "Die USA sind auch stark abhängig von europäischen Produkten. (...) Wir werden natürlich reden, aber wenn reden nicht hilft, müssen wir auch Tatsachen schaffen."Lange verwies unter anderen auf das europäische Instrument gegen wirtschaftliche Erpressung: "Da ist zum Beispiel drin, natürlich Zölle, aber auch, dass man amerikanische Firmen von öffentlichen Ausschreibungen ausschließt, dass man Abgaben erhebt, dass man auch Exporte in die USA verbieten kann. (...) Also ein ganzes Paket von Möglichkeiten. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, damit derjenige, der Zölle als politisches Instrument einsetzt, nicht kalkulieren kann, was als Gegenmaßnahme kommt."Die EU sei natürlich in der Frage der Sicherheitspolitik gegenüber den USA in der schwächeren Position: "Das kann aber nicht Ursache sein, alles zu akzeptieren, was die USA wollen", sagte Lange.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6199651