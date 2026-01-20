The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2026
ISIN Name
DE000A383TG7 KRED.F.WIED. 25/35 MTN
XS2752465810 LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
BMG578481068 MANDARIN ORIENTAL DL-,05
DE000HLB3XY1 LB.HESS.THR.CARRARA01S/19
XS1939253917 BNP PARIBAS 19/26 MTN
US715638DE95 PERU 20/26
DE0009756825 HSBC SECTOR ROTATION AC INVESTMENT
XS1677912393 FASTIGHETS 17/26
XS1651071877 THERMO FISH.SCI. 17/26
CH1236363409 NATIONW.BLDG 23/26 MTN
