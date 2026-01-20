Nach den US-Banken legen in Kürze auch die Deutsche Bank und die Commerzbank ihre Quartalsergebnisse vor. Die Analysten der Deutschen Bank haben schon mal den Frankfurter Lokalrivalen analysiert - und sind zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen. Nach den teilweise durchwachsenen Vorgaben der US-Banken, die bereits vergangene Woche ihre Zahlen veröffentlicht haben, richten sich nun die Blicke auf die deutschen Geldhäuser. Die Deutsche Bank ist am Donnerstag, 29. Januar mit ihrem Zwischenbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
