Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 20
[20.01.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|90,282,290.00
|9.9128
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,112,056.45
|99.4903
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,914,325.44
|10.7671
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|818,589.32
|11.125
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,455,587,920.62
|132.3262
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|IE0002A3VE77
|2,180,000.00
|EUR
|0
|28,791,545.38
|13.2071
© 2026 PR Newswire