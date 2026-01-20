München (ots) -ARD und ZDF haben sich auf die Verteilung ihrer Gruppenspiele bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verständigt.Das ZDF überträgt am Donnerstag, 11. Juni, um 21:00 Uhr live das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika, die ARD startet am Freitag, 12. Juni, um 21:00 Uhr mit dem zweiten Co-Gastgeber Kanada (möglicherweise gegen Italien) in das Turnier. Darüber hinaus zeigt die ARD zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live im Ersten und in der ARD Mediathek: Am Sonntag, 14. Juni, um 19:00 Uhr die erste Begegnung des DFB-Teams im Turnier gegen WM-Neuling Curaçao sowie am Donnerstag, 25. Juni, um 22:00 Uhr das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador. Das zweite Gruppenspiel Deutschland - Elfenbeinküste ist am Samstag, 20. Juni, um 22:00 Uhr im ZDF zu sehen.Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde gibt es live beim ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale, die ARD zeigt ein Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live. Das WM-Finale am 19. Juli um 21:00 Uhr ist ebenfalls live im ZDF zu sehen. ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live. Hinzu kommt eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der WM auf sämtlichen Plattformen und Angeboten von ZDF und ARD. Innerhalb der ARD liegt die Federführung für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beim Südwestrundfunk (SWR).Weitere Informationen rund um die Auslosung der Endrundengruppen bei der FIFA WM 2026, zur DFB-Elf und den deutschen Gruppengegnern unter www.sportschau.de.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Programmdirektion, Koordination SportTelefon 089 558944 780, E-Mail: Swantje.Lemenkuehler@ard.deFelix Oser, SWR Presse und Public AffairsTelefon 07221 929 22986, E-Mail: felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6199675