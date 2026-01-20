EU-Handelssprecher Olof Gill weist Berichte zurück, wonach die Europäische Kommission die Einführung von Sonderzöllen auf chinesische Hybridfahrzeuge prüft - auch wenn es dafür Befürworter gibt. Ein Nachrichtenportal hatte zuvor berichtet, dass die EU-Exekutive über etwaige Sonderzölle auf Hybride aus China berät. Handelssprecher Olof Gill stellte nun aber klar: "Es gibt im Namen der Europäischen Kommission keine laufenden Untersuchungen zu Exporten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net