Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 20
[20.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|LU2941599081
|28,793,590.00
|EUR
|0
|296,806,314.69
|10.3081
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,663,899.68
|10.4782
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,951,158.90
|10.2112
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|LU2941599164
|132,824.00
|EUR
|0
|1,334,528.73
|10.0473
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|19.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,667.70
|10.0334
