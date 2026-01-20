NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas nach den Eckdaten des ersten Geschäftsquartals von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

