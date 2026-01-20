Dortmund (ots) -Noch bis zum 31. März 2026 haben Vermittler die Möglichkeit, ihren Kunden bei der Absicherung gegen Berufsunfähigkeit einen finanziellen Vorteil zu sichern. Bei Abschluss einer PremiumBU kann der Versicherungsbeginn auf den 1. Dezember 2025 zurückdatiert werden. Das Ergebnis: dauerhaft günstigere Beiträge über die gesamte Vertragslaufzeit.Dauerhafte Beitragsvorteile durch RückdatierungDer Vorteil wirkt langfristig: Die Rückdatierung führt dazu, dass für die Beitragsberechnung ein niedrigeres Eintrittsalter zugrunde gelegt wird. "Da dieses bei der Continentale jeweils zum Jahreswechsel steigt, kann der Kunde durch den vorgezogenen Versicherungsbeginn dauerhaft sparen", sagt Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale Versicherung. Insgesamt sind so Einsparungen von mehreren Hundert Euro über die Laufzeit möglich. Entsprechende Rechenbeispiele stehen Vermittlern im Maklerportal unter makler.continentale.de/bu-rueckdatierung zur Verfügung.Individueller Schutz für die ArbeitskraftDarüber hinaus überzeugt die PremiumBU durch ihre flexible Ausgestaltung. Der Versicherungsschutz lässt sich mithilfe verschiedener Pakete gezielt an unterschiedliche Lebensphasen anpassen. Besonders gefragt ist das Karriere-Paket, das Anpassungen des Versicherungsschutzes bei Ereignissen wie einem Berufswechsel, einem Abschluss oder einer Weiterbildung ermöglicht. Der Baustein steht sowohl im Tarif PremiumBU als auch in der preisgünstigen Start-Variante für junge Kundinnen und Kunden zur Verfügung.Mehr zur Continentale PremiumBU gibt es unter continentale.de/berufsunfaehigkeit.Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/premium-bu.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6199692