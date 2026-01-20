BÖRSE AKTUELL: US-Futures, DAX-Schwäche, Gold-Rekorde (20.01.26)

Die US-Index-Futures setzen die Verluste vom Vortag fort. Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones notieren vor dem Kassamarktstart jeweils rund 0,5% im Minus. Im Fokus vor der US-Eröffnung stehen die Quartalszahlen von US Bancorp und 3M. Nach Börsenschluss richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Netflix: Die Aktie liegt mehr als 6% seit Jahresbeginn im Minus und wird aktuell rund 30% unter ihrem Allzeithoch gehandelt. Ebenfalls mit Zahlen erwartet werden Interactive Brokers und United Airlines.

Auch in Europa bleibt die Stimmung schwach. Nach dem schlechtesten Handelstag seit Mitte November am Vortag gerät der deutsche Leitindex weiter unter Druck. Der DAX - DE40 hat bereits mehr als 700 Punkte vom Rekordhoch abgegeben und liegt vor dem europäischen Handelsstart bei knapp -0,7%. Gleichzeitig verlagert sich der Blick der Anleger zunehmend auf das World Economic Forum in Davos, wobei die für morgen angekündigte Rede von Donald Trump zusätzliche Spannung in die Märkte bringt.

Auf der Makroseite stehen heute wichtige Konjunkturdaten im Mittelpunkt: die UK-Arbeitsmarktdaten, der ZEW-Konjunkturindex aus Deutschland sowie die US ADP-Beschäftigungszahlen. Zusätzlich könnte der US Supreme Court im Tagesverlauf eine Entscheidung zu Zöllen veröffentlichen - ein potenzieller Impulsfaktor für die Risikostimmung....

