Die Pentadoc AG, eines der führenden Beratungsunternehmen für digitale Transformation und Prozessoptimierung in der Versicherungswirtschaft und in der gesetzlichen Krankenversicherung, verstärkt ihren Aufsichtsrat: Dr. Christian Bielefeld wurde mit Wirkung zum 19.01.2026 in das Gremium berufen.Dr. iur. Christian Bielefeld, MBA verfügt über langjährige Erfahrung in Vorstands- und Führungsrollen an der Schnittstelle von Strategie, IT und Operations in der Versicherungsbranche. Zu seinen Stationen zählen nach seiner Berufung zum Vertriebsvorstand der Hannoversche Leben AG unter anderem Vorstandsmandate bei der VHV Holding AG sowie der SIGNAL IDUNA Gruppe, wo er jeweils die Themen Digitalisierung, IT und Betrieb verantwortete. Zuletzt war Christian Bielefeld als Partner bei McKinsey & Company tätig und engagiert sich zusätzlich in Aufsichtsrats- und Beiratsfunktionen - unter anderem als Aufsichtsratsmitglied der TELIS FINANZ AG."Die Pentadoc verbindet tiefe Branchenexpertise und technologische Exzellenz mit Umsetzungsstärke - genau diese Kombination ist in Zeiten von Kostendruck, steigenden Kundenerwartungen, zunehmender Regulierung und der notwendigen Integration von KI in die Versicherungskernprozesse entscheidend", sagt Christian Bielefeld. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Aufsichtsrat einzubringen, strategische Schwerpunkte zu schärfen und die Weiterentwicklung des Unternehmens konstruktiv zu begleiten."Joachim Adam, Vorstandssprecher der Pentadoc AG, erklärt: "Mit Christian Bielefeld gewinnen wir einen ausgewiesenen Transformationsexperten mit tiefer Versicherungs- und Technologieerfahrung. Seine Perspektive und Marktkenntnis stärkt unsere Governance und unterstützt uns dabei, die strategische Weiterentwicklung der Pentadoc konsequent voranzutreiben."Der Aufsichtsrat der Pentadoc AG begleitet den Vorstand bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens. Mit der Berufung von Christian Bielefeld stärkt die Pentadoc AG gezielt ihre Aufsichtsrats-Kompetenz im Bereich digitale Transformation und operative Steuerung, um die nachhaltige Entwicklung und den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens gezielt voranzutreiben.Über die Pentadoc AG:Die Pentadoc AG ist eine führende Unternehmensberatung für die digitale Transformation und Prozessoptimierung in der Versicherungsbranche und in der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit innovativen Ansätzen und einem Team mit über 2500 kombinierten Expertenjahren unterstützt die Pentadoc seit über 25 Jahren Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer sich rasant wandelnden Marktbedingungen zu sichern und nachhaltig für die Zukunft auszurichten.