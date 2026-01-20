Koblenz (ots) -Die Debeka ist in der branchenübergreifenden Studie "Unternehmen des Jahres 2026" von ServiceValue in Kooperation mit Focus Money und Deutschland Test als Branchensieger in der Kategorie "Versicherer" ausgezeichnet worden. Die Debeka Bausparkasse erreicht Platz 3.Die Debeka, einer der größten Versicherungs- und Finanzdienstleister in Deutschland, wurde im Januar als "Versicherer des Jahres 2026" ausgezeichnet. Das ist das Ergebnis der Studie "Unternehmen des Jahres", die ServiceValue gemeinsam mit Focus Money und Deutschland Test durchgeführt hat. Bewertet wurden branchenübergreifend Unternehmen in Deutschland - mit dem Ziel, jene zu identifizieren, die für die bevorstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen besonders gut gerüstet sind. Die Debeka führt die Versicherungsbranche mit 100 Punkten an und setzt damit die Benchmark. Die Debeka Bausparkasse belegte in ihrer Kategorie Platz 3 mit 95,9 Punkten.Hintergrund zur StudieDie Untersuchung "Unternehmen des Jahres" beruht auf dem Instrument des Social Listening: Dazu wurden mehrere Hundert Millionen öffentliche deutschsprachige Online-Quellen automatisch erfasst und anschließend mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet. In die Bewertung flossen Tonalität und Reichweite der Erwähnungen ein. Betrachtet wurden die Kriterien Gesamteindruck, Vertrauen, Seriosität, Qualität, Weiterempfehlung, Preis und Service. Die Ergebnisse wurden branchenspezifisch normiert. Das jeweils bestplatzierte Unternehmen erhält 100 Punkte als Benchmark.Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka, ordnet die Auszeichnung ein: "Diese Spitzenplatzierung freut uns sehr, weil sie direkt aus der öffentlichen Wahrnehmung und den Stimmen der Menschen entsteht. Das motiviert uns, weiter konsequent auf Verlässlichkeit, faire Angebote und einen Service zu setzen, der im Alltag spürbar hilft."Bedeutung für Verbraucherinnen und VerbraucherFür Bürgerinnen und Bürger bietet das Ergebnis eine leicht verständliche Orientierung: Die Studie bildet ab, wie Unternehmen im Netz wahrgenommen werden - über zentrale Faktoren wie Vertrauen, Qualität, Preis und Service. Die Top-Bewertung für die Debeka und die starke Platzierung der Debeka Bausparkasse signalisieren ein breites positives Stimmungsbild in diesen Bereichen.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6199727