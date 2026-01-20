Der deutsche Wohnimmobilienmarkt sendet vorsichtige Erholungssignale. Während große institutionelle Investoren hier noch zögern, sind kleinere, risikofreudigere Spezialisten bereits wieder am Markt aktiv. Eine schnelle Rückkehr zur alten Marktdynamik ist jedoch nicht zu erwarten. Ein Gastbeitrag von Adalbert Pokorski, Gründer und Geschäftsführer der Greenwater Capital GmbHDie Zahlen sprechen zwar für eine vorsichtige Erholung bei deutschen Wohnimmobilien, die Hoffnung vom Jahresanfang auf einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
