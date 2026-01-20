Der auf US-Immobilien spezialisierte Fondsanbieter Jamestown erweitert sein Angebot mit dem Start eines europäischen Immobilienfonds für Privatanleger: Der geschlossene Publikumsfonds "Jamestown Europa" investiert in gemischt genutzte Objekte sowie Einzelhandels- und Büroimmobilien im Euroraum. Jamestown, Anbieter von geschlossenen US-Immobilienfonds in Deutschland, baut sein Angebot aus um einen europäischen Immobilienfonds für Privatanleger aus. Mit dem Start von "Jamestown Europa" legt der Fondsanbeiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
