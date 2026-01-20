Wann wird ein Ostergeschenk steuerpflichtig? Das FG Rheinland-Pfalz verneint die Steuerfreiheit für eine Zahlung von 20.000 Euro vom Vater an den Sohn. Das Urteil ging darum, was ein "übliches Gelegenheitsgeschenk" in bestimmten Kreisen bedeutet und könnte nun den BFH beschäftigen. Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 04.12.2025 entschieden, dass ein vom Vater erhaltenes Geldgeschenk zu Ostern in Höhe von 20.000 Euro Schenkungssteuer auslöst. Nach Ansicht des Gerichts handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
