Potsdam (ots) -Herzlich laden wir Sie ein zur Buchpräsentation der Studie "Was kann und was leistet Militärseelsorge? Seelsorge und Religion in den deutschen Streitkräften" am 27. Januar 2026 von 11:00 bis 12:15 Uhr im Haus der Militärseelsorge, Jebensstraße 3, 10623 Berlin.Rund 7000 Soldatinnen und Soldaten haben sich an der groß angelegten Repräsentativumfrage zu "Seelsorge und Religion in der Bundeswehr" beteiligt, die vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kooperation mit dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr durchgeführt wurde. Der Auswertungsband ist jüngst bei Vandenhoeck & Ruprecht Verlage erschienen.Zentrale Ergebnisse der Studie werden bei der Buchpräsentation vorgestellt und von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Bundeswehr und Kirche eingeordnet. Sie haben die Möglichkeit, hieran persönlich oder auch online via Zoom teilzunehmen. Die Studie im Open-Access-Format können Sie kostenfrei hier (https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/theologie-und-religion/praktische-theologie/60215/was-kann-und-was-leistet-militaerseelsorge) herunterladen. Für einen Überblick über die umfangreichen Ergebnisse empfiehlt sich das bündelnde Kapitel 5 "Militärseelsorge in der Zeitenwende".Dadurch, dass ein repräsentativer Querschnitt von Bundeswehrangehörigen erreicht wurde, ist es möglich, die Anforderungen auch solcher Personen in künftige Überlegungen einzubeziehen, die bisher keine Berührungspunkte mit kirchlicher Arbeit oder persönlicher Religiosität hatten. Dazu bieten die Ergebnisse zahlreiche Anknüpfungspunkte.AnmeldungDer Eintritt ist kostenlos. Bitte melden Sie sich hier (https://events.evangelische-militaerseelsorge.org/?page_id=1786) an. Bei Rückfragen und wenn Sie lieber online teilnehmen möchten, wenden Sie sich an:Markus BräuerTelefon: 030 310181 104, ekaredaktion@bundeswehr.orgWeitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen/studie-militaerseelsorge-bundeswehr-6059228).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6199745