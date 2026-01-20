Datum der Anmeldung:
19.01.2026
Aktenzeichen:
B3-28/26
Unternehmen:
Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über ATP adhesives systems Group GmbH, Wollerau/Schweiz
Produktmärkte:
Klebebänder für Spezialanwendungen, lösungsmittelbasierte und heißleimbasierte Klebebänder, selbsthaftende (PSA-) Klebebänder auf Basis wasserbasierter Klebstoffe
19.01.2026
Aktenzeichen:
B3-28/26
Unternehmen:
Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über ATP adhesives systems Group GmbH, Wollerau/Schweiz
Produktmärkte:
Klebebänder für Spezialanwendungen, lösungsmittelbasierte und heißleimbasierte Klebebänder, selbsthaftende (PSA-) Klebebänder auf Basis wasserbasierter Klebstoffe
© 2026 Bundeskartellamt