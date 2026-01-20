Datum der Anmeldung:
16.01.2026
Aktenzeichen:
B11-21/26
Unternehmen:
WITTE Automotive GmbH, Velbert; Erwerb aller Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die HELBAKO GmbH, Heiligenhaus
Produktmärkte:
elektronische Baugruppen und Steuergeräte für Pkw
