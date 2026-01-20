Datum der Anmeldung:
16.01.2026
Aktenzeichen:
B6-25/26
Unternehmen:
Insight Holdings Group, LLC, New York (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Zebralution GmbH, Berlin (D)
Produktmärkte:
Online-Vertrieb von Musik Hörbüchern E-Books und Podcasts
16.01.2026
Aktenzeichen:
B6-25/26
Unternehmen:
Insight Holdings Group, LLC, New York (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Zebralution GmbH, Berlin (D)
Produktmärkte:
Online-Vertrieb von Musik Hörbüchern E-Books und Podcasts
© 2026 Bundeskartellamt