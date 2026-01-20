Datum der Anmeldung:
15.01.2026
Aktenzeichen:
B6-23/26
Unternehmen:
1. SFO Media Holding GmbH, Wien (AUT) 2. Deneb Algedi Invest AG, Baar (CH) 3. Rusmir Nefic Anteils-, Kontroll- und Vermögenserwerb CNBC DACH
Produktmärkte:
Wirtschafts- und Finanznachrichten für die D-A-C-H-Region (TV digitale Medien Events Print)
