Datum der Anmeldung:
13.01.2026
Aktenzeichen:
B1-23/26
Unternehmen:
Jaeger Ausbau Beteiligung GmbH & Co. KG, Dortmund/Erwerb des Geschäftsbereichs Obtüra von der Klöpferholz GmbH & Co. KG, Garching
Produktmärkte:
Türmontage, projektbezogene Türsystemlösungen
