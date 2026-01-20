DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach unten. Die steigende Risikoaversion in Folge der angekündigten US-Zölle belastet zusehends. Solange sich die Spirale von möglichen Zöllen und Gegenzöllen dreht, solange wird es in Stufen im DAX-Future nach unten gehen, heißt es. Denn Investoren müssen in diesem Umfeld Absicherungen ihrer Portfolios vornehmen, was über den Hedge belastet. Die Umsätze sind für die Bewegungen recht gering, die Volumen auf der Kaufseite dünn. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 188 auf 24.889 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.052 und das Tagestief bei 24.827 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.716 Kontrakte.
