Wie die Bundesstatistiker soeben meldeten, kletterte der Auftragsbestand im heimischen Verarbeitenden Gewerbe im November 2025 um 1,8 % gegenüber dem Vormonat und um 5,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zu berücksichtigen hier: Es handelt sich um vorläufige Berechnungen. Abermals ist für das Vormonats-Plus vor allem der Sonstige Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge) verantwortlich (+3,1 %). Aber auch Automobil- und Maschinenbau (+3 bzw. +1,1 %) trugen das Ihre dazu bei. Die Reichweite des Orderbestands ist von 7,9 auf 8 Monate gestiegen.
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
