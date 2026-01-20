DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Erzeugerpreise zeigen im Dezember schwachen Preisdruck

Im Dezember hat es auf der Produzentenebene in Deutschland nur einen schwachen Preisdruck gegeben. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten ein Minus von 0,3 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 2,5 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 2,6 Prozent gelautet.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im November

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im November auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 3,6 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland kletterte um 0,9 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 5,9 Prozent.

Deutsche Exporte in die USA brechen infolge der US-Zollpolitik ein

Die Zollpolitik der US-Regierung hinterlässt tiefe Spuren in der deutschen Wirtschaft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, schwächten sich die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA im Jahr 2025 massiv ab. Von Januar bis November exportierte die deutsche Industrie Waren im Wert von rund 135,8 Milliarden Euro in die USA. Dies entspricht einem Rückgang von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem noch Güter für 149,9 Milliarden Euro über den Atlantik verschifft wurden.

Euro-Finanzminister nominieren Kroaten Vujcic als EZB-Vizepräsident

Die Finanzminister der Eurozone haben am Montagabend Boris Vujcic als künftigen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Der Gouverneur der kroatischen Zentralbank soll am 1. Juni die Nachfolge des Spaniers Luis de Guindos anteten, dessen Amtszeit abläuft. Damit zieht erstmals ein Vertreter eines ehemaligen Ostblock-Landes in das Direktorium der EZB ein. Bestätigt wird die Wahl von den Staats- und Regierungschefs im März.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Chinas Reformkommission will Binnennachfrage ankurbeln

Die politischen Entscheidungsträger in Peking wollen die chinesische Binnennachfrage als Teil ihres Kampfes gegen den verfestigten Deflationsdruck und die einbrechenden Investitionen ankurbeln. Sie arbeiten an einem Fünfjahresplan zur Erhöhung der Binnennachfrage, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Dienstag erklärte. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sehe sich derzeit mit einem Ungleichgewicht zwischen "starkem Angebot und schwacher Nachfrage" konfrontiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia Verbraucherpreise Dez +1,6% (PROG: +1,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez +0,3% gg Vormonat

