Hamburg, 20. January 2026 Hamburger Multi-Boutiquen-Plattform erweitert Gesellschafterkreis Zum Start ins neue Jahr hat die Hamburger Multi-Boutiquen-Plattform Punica Invest GmbH Ihren Gesellschafterkreis erweitert. Seit dem Gründungsjahr 2020 waren die Aramea Asset Management AG mit 51 Prozent und die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit 49 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Anfang 2026 ist der Gesellschafterkreis nun um den Geschäftsführer, Stephan Lipfert, erweitert worden. Dieser wird als Geschäftsführender Gesellschafter weiterhin allein vertretungsberechtigt fungieren. "Wir freuen uns sehr, Stephan Lipfert im Gesellschafterkreis begrüßen zu dürfen sowie auf die weitere enge Zusammenarbeit mit ihm", kommentiert Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG. Durch die Aufnahme in den Gesellschafterkreis habe man Lipfert zudem noch enger als bisher ohnehin schon an die Punica binden können. "Seit Gründung führt Stephan Lipfert erfolgreich die Geschäfte der Punica, daher ist es ein logischer Schritt, ihn nun auch direkt an der Geschäftsentwicklung zu beteiligen", ergänzt Dr. Jörg Stotz, Sprecher der Geschäftsführung bei der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Damit sei die Plattform für weiteres Wachstum gerüstet. Sowohl personelle Erweiterungen als auch die Aufnahme neuer Fonds bestehender Partner seien hier geplant. "Ich bin sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen, das ich ab Tag eins bei der Punica spüren durfte", sagt Lipfert. Trotz einiger heraufordernder Marktphasen sei es in den letzten sechs Jahren gelungen in jedem Jahr Mittelzuflüsse für die Partner zu generieren und die betreuten Assets kontinuierlich zu steigern. Punica Invest betreut zum Beispiel die bekannten Aramea-Fonds Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus Nachhaltig sowie den Klassiker HANSAgold und seinen kleinen Bruder, HANSAwerte. Punica Invest GmbH ist die gemeinsame Servicegesellschaft der Aramea Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet professionellen Investoren einen Überblick zu einer breiten Palette von Boutiquenfonds für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.

Kontakt: Punica Invest GmbH - www.punica-invest.de

Stephan Lipfert

Mönckebergstraße 31 • D - 20049 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-122

stephan.lipfert@punica-invest.de





