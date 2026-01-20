München (ots) -- Yacht-Chaos: Der millionenschwere Umbau der Indigo Star in Dubai gerät außer Kontrolle und fordert die Nerven der ganzen Familie- Jetset: Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi, exklusive Partys, Tattoos und überraschende Familienaktionen sorgen für Unterhaltung- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab dem 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Millionenprojekte, Formel-1-Glamour und familiärer Ausnahmezustand: In der neuen Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird es laut, luxuriös und nervenaufreibend. Carmen, Robert, Davina und Shania bewegen sich zwischen Baustellenchaos rund um die Familien-Yacht in Dubai, riskanten Überraschungsaktionen in Monaco und dem Hochglanz-Trubel am Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi. Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In der neuen Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" geht es für Carmen, Robert, Davina und Shania einmal mehr an ihre Grenzen. Im Mittelpunkt steht das wohl ambitionierteste Vorhaben der Familiengeschichte: der Komplettumbau der 40-Meter-Yacht Indigo Star in Dubai. Was als millionenschweres Facelift geplant war, entwickelt sich über Monate hinweg zu einem echten Albtraum aus Pfusch, Chaos, Streit und immer neuen Hiobsbotschaften.Doch nicht nur die Yacht sorgt für Drama. Während Carmen und Robert in Dubai am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen, planen Davina und Shania heimlich in Monaco eine große Überraschung: ein radikales Makeover der elterlichen Wohnung. Undercover, unter Zeitdruck und mit sehr eigenwilligen Designentscheidungen haben sich die Töchter einiges vorgenommen. Ob der riskante Umbau rechtzeitig fertig wird - und vor allem, wie Carmen und Robert darauf reagieren - bleibt bis zuletzt offen.Außerdem stürzen sich die Geissens während eines Formel-1-Wochenendes mitten ins Jetset-Leben von Abu Dhabi: exklusive Yachtpartys am Rande der Rennstrecke, internationale Star-DJs, prominente Gäste wie Ralf Schumacher und spontane Tattoo-Aktionen sorgen für Ausnahmezustand auf dem Wasser ebenso wie in der Familie. Nachdem Davina, Shania und Carmen schon einige Kunstwerke auf der Haut tragen, erwägt nun auch Robert seine Tattoo-Premiere.Zwischen Formel-1-Trubel in Abu Dhabi, dem nervenaufreibenden Umbau der Indigo Star und überraschenden Familienaktionen geraten die Geissens immer wieder an ihre Grenzen - emotional, organisatorisch und ganz privat.Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserer Presselounge: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6199749