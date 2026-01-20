In Wien ist es, was den Wohnraum betrifft, schon recht eng. Und geht es nach der im vorigen November veröffentlichten Bevölkerungsprognose der Statistik Austria wird es bald noch viel enger. Kann doch die Bewohneranzahl bis 2035 gegenüber dem Stand von 2024 um 6,7 Prozent ansteigen. Aber wo sollen die Menschen künftig wohnen? Der Neubau reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. In Zahlen: 2021 wurden noch 16.200 neue Wohnungen fertiggestellt, 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer