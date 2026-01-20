Der Klassiker von Simon and Garfunkel wurde zum beliebtesten HopeHit Großbritanniens gekürt

Über 1000 Menschen aus dem ganzen Land haben Songs nominiert, um ihre Solidarität mit Flüchtlingen auf der ganzen Welt in diesem Winter zu zeigen

Die beliebtesten Hope Hits sind in der Playlist "Hope On Repeat" verfügbar, um Ihnen durch den Blue Monday zu helfen

Simon and Garfunkels Bridge Over Troubled Water wurde zum beliebtesten HopeHit Großbritanniens gewählt im Rahmen der Kampagne "Hope on Repeat" von UK for UNHCR, die das Bewusstsein für die Notlage von Flüchtlingen weltweit in diesem Winter schärfen soll.

Simon Garfunkel's Bridge Over Troubled Water voted the UK's number one HopeHit

Mit 10 der öffentlichen Stimmen wurde Bridge Over Troubled Water zum beliebtesten HopeHit Großbritanniens gekürt. Seit November hat der nationale Charity-Partner der UN-Flüchtlingsagentur Menschen dazu aufgerufen, ihre HopeHits zu nominieren die Melodien, die uns verbinden und unsere Herzen erwärmen, wenn das Wetter kalt wird. Der Top-Hit wird heute, am Blue Monday, bekannt gegeben, um den Menschen zu helfen, den deprimierendsten Tag des Jahres zu überstehen.

Der Chartstürmer aus dem Jahr 1970 setzte sich gegen die starke Konkurrenz von Stand By Me von Ben E King mit 5,7 der Stimmen und Imagine von John Lennon mit 5,3 durch.

Hope on Repeat zur Unterstützung von Flüchtlingen

Die Winterkampagne von UK for UNHCR Hope on Repeat zielt darauf ab, die Erfahrungen von Flüchtlingen auf der ganzen Welt hervorzuheben, mit besonderem Fokus auf Familien aus Afghanistan, Syrien und der Ukraine, die den Winter fern ihrer Heimat verbringen müssen.

Musik wird weithin als universelle Sprache und Zeichen der Solidarität angesehen. UK for UNHCR hat gemeinsam mit Norbert Meyn, Wissenschaftler am Royal College of Music, untersucht, wie Musik Verbindungen und Empathie fördert während eine Umfrage* von UK for UNHCR zeigt, dass 73 von uns glauben, dass Musik Menschen verbindet.

Smajo OBE, bosnischer Redner und Forscher und Gast bei "Hope on Repeat", sagte: "Ich wurde 1994 mit offenen Armen in Großbritannien und Newcastle empfangen. Zunächst fühlte ich mich fehl am Platz. Aber ein Lied hat alles verändert. Meine Klassenkameraden und mein Lehrer sangen es auf Bosnisch, damit ich mich wie zu Hause fühlte."

Die Kampagne "Hope on Repeat" umfasst auch eine Reihe von fünf Podcasts, die von der britischen Dichterin Sophia Thakur moderiert werden und die unglaublichen Geschichten von Menschen erzählen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten sie wurden von The Guardian zum Podcast der Woche gekürt. Der Podcast "Hope on Repeat" ist verfügbar unter www.unrefugees.org.uk/hope

Mariia, ukrainische Filmregisseurin und Produzentin und Gast bei "Hope on Repeat", sagte: "Unabhängig von der Sprache hat Musik die Kraft, Menschen etwas fühlen zu lassen. Sie vermittelt die grundlegenden Emotionen der Menschheit."

Besuchen Sie unrefugees.org.uk/hope, um herauszufinden, was Mariias und Smajos "Hope Hits" sind, welche Geschichten dahinterstecken und wie Sie Flüchtlinge in diesem Winter unterstützen können.

1148 Personen haben zwischen dem 10. November 2025 und dem 13. Januar 2026 für ihren Hope Hit abgestimmt.

Über die Umfrage

Die von UK for UNHCR in Auftrag gegebene Censuswide-Umfrage befragte im November 2025 über 2.000 Menschen aus ganz England, Nordirland, Schottland und Wales. Die Antworten geben einen Überblick über die Einstellung der britischen Bevölkerung zur Rolle der Musik beim Aufbau eines besseren kulturellen Verständnisses und der Stärkung von Gemeinschaften im Jahr 2025.

Über UK for UNHCR

UK for UNHCR ist der nationale Charity-Partner der UN-Flüchtlingsagentur für Großbritannien. Wir fördern Solidarität, bauen Partnerschaften auf und sammeln Spenden in ganz Großbritannien, um durch die Arbeit des UNHCR weltweite humanitäre Hilfe für Flüchtlinge zu leisten. unrefugees.org.uk

Das UNHCR, die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, leitet internationale Maßnahmen zum Schutz von Menschen, die aufgrund von Konflikten und Verfolgung aus ihrer Heimat fliehen mussten. Sie leistet lebensrettende Hilfe wie Unterkunft, Nahrung und Wasser, trägt zur Wahrung der grundlegenden Menschenrechte bei und entwickelt Lösungen, die den Menschen einen sicheren Ort bieten, den sie ihr Zuhause nennen können und an dem sie eine bessere Zukunft aufbauen können. UNHCR setzt sich auch dafür ein, dass staatenlose Menschen eine Staatsangehörigkeit erhalten. www.unhcr.org

UK for UNHCR ist eine in England und Wales registrierte Wohltätigkeitsorganisation (Registrierungsnummer 1183415).

