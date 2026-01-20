Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Stromer noch immer Exoten. Trotz des geringen Angebots sind die Preise eher niedrig - und dürften durch die Neuwagenförderung noch weiter unter Druck kommen. Gebrauchte Elektroautos sind selten und sehr viel billiger als neue. 2025 machten sie nur 3,6 Prozent der Besitzumschreibungen in Deutschland aus, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Damit ist ihr Marktanteil im Vergleich zu 2024 zwar um rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n