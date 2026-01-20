Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die übliche sehr starke Neuemissionswelle zu Jahresbeginn ist vom Markt für Unternehmensanleihen gut aufgenommen worden, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Mehr als in anderen Jahren seien neben Financials auch Corporates mit Mandaten in Rekordhöhe vertreten gewesen. Auch diese seien kräftig gezeichnet worden, doch die teilweise recht niedrigen Neuemissionsprämien würden nur wenig Raum für Performance im Sekundärmarkt lassen. Auf besonders hohe Nachfrage würden hybride Anleihen wegen ihrer attraktiv wirkenden Kupons stoßen. Auch im Derivatebereich sei das Interesse hoch, sodass der iTraxx Europe Index seine gute Performance aus dem Dezember fortsetze und erstmals seit vier Jahren die wichtige Chartmarke von 50 Bp nach unten habe durchbrechen können. Ebenso habe der High Yield-Bereich mit dem iTraxx Crossover mit 240 Bp das niedrigste Niveau seit Anfang 2022 erreicht. (Ausgabe Januar 2026) (20.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
