Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von den USA ausgehende Eskalation im Streit um Grönland hat an den Finanzmärkten insbesondere in zwei Segmenten für Bewegung gesorgt, so die Analysten der Helaba.Zum einen hätten Edelmetalle neue Höhen erklimmen können und zum anderen stünden die europäischen Aktiennotierungen angesichts einer erhöhten Risikoaversion unter Druck. Demgegenüber habe der hiesige Rentenmarkt kaum profitiert und später sogar nachgegeben. Auch die Reaktion des Euros sei zunächst verhalten ausgefallen. Ob sich mit der Wiedereröffnung der US-Märkte nach dem gestrigen Feiertag (Martin Luther King Day) eine wesentliche Veränderung ergebe, bleibe offen und hänge wohl zu einem wesentlichen Teil auch von den weiteren politischen Bekundungen in Washington und Brüssel ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
