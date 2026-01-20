München (ots) -aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, zieht eine äußerst positive Bilanz für das Jahr 2025.Seit Jahresbeginn konnte aDvens (https://www.advens.com/de) in der DACH-Region über 20 Neukunden gewinnen, die das Cybersecurityunternehmen in über 25 Projekten berät oder mit seinem Managed Detection & Response Service unterstützt. Im gleichen Zeitraum ist auch die Mitarbeiterzahl auf über 20 deutlich angewachsen."Ein weiteres Jahr voller Mut und Teamgeist liegt hinter uns und wir haben als aDvens-Team Großes bewegt", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Ich freue mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen aDvens in der DACH-Region weiter auszubauen. Und das mit einem starken Cybersecurity-Portfolio, echter Teamkultur und einer Vision, die uns verbindet."Als Thought Leader treibt aDvens den Diskurs in der Branche voran. Die Experten des Unternehmens haben 2025 in diversen Fachbeiträgen neue Entwicklungen und Gefahren beleuchtet.Im Oktober wurde aDvens von der Financial Times als "Europe's Long-term Growth Champion" ausgezeichnet. Außerdem hat aDvens im November eine B Corp-Zertifizierung (https://schwartzpr.de/newsroom/advens/ein-europaeischer-cybersicherheitsmarktfuehrer-mit-klarer-mission-advens-erhaelt-b-corptm-zertifizierung/) erhalten. Zertifizierte B Corporations erfüllen die hohen Standards von B Lab für soziale und ökologische Auswirkungen und verpflichten sich zu verantwortungsvollem Handeln.Über aDvensaDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead". Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsFlorian StarkSendlinger Straße 42A80331 München+498921187166advens@schwartzpr.deOriginal-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180001/6199776