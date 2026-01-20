Trumps Grönland-Plan und Zoll-Drohungen jagen Anleger in sichere Häfen. Europa ringt um Antworten. Und darüber hinaus droht in den USA der nächste Fed-Knall.Gold hat erstmals die Marke von 4.700 US-Dollar je Unze überschritten und ein neues Rekordhoch erreicht. Auch Silber markierte zwischenzeitlich einen historischen Höchststand. Auslöser sind wachsende geopolitische Spannungen rund um US-Präsident Donald Trumps Bestrebungen, Grönland unter Kontrolle der USA zu bringen. An den Märkten richtet sich der Blick jetzt auf Europas Reaktion. Trump drohte mit Zöllen gegen acht europäische Länder, die sich seinen Grönland-Plänen widersetzen. Investoren verfolgen zudem das Weltwirtschaftsforum in …Den vollständigen Artikel lesen
