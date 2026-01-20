DAX Prognose: DAX aktuell unter Druck durch geopolitische Eskalation

Der DAX aktuell startet mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Auslöser ist eine geopolitische Eskalation, die an den Finanzmärkten für erhebliche Verunsicherung sorgt: US-Präsident Donald Trump kündigte neue Strafzölle gegen mehrere europäische Länder an, darunter auch Deutschland. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Streit um Grönland und markiert eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Verhältnis. Für Anleger rückt damit die kurzfristige DAX Prognose klar in den Fokus.

