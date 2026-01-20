Dortmund (ots) -Projekte zur dezentralen Energieerzeugung sind wichtig - doch die zahlreichen Insolvenzen im Bereich der Solar- und Windenergie zeigen, dass sie häufig nicht leicht umzusetzen sind. Um die Ressourcen, das technische Know-how und die Geldgeber an einen Tisch zu bringen, hat Oliver vom Lehn die Connected Dots Holding GmbH gegründet. Welchen Ansatz die Beteiligungsgesellschaft verfolgt und in welche Unternehmen sie investiert, erfahren Sie hier.Im Bereich der Erneuerbaren Energien gab es in Deutschland in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte, die Branche steht aber langfristig vor großen Herausforderungen. Der Energiebedarf steigt beständig und viele Menschen fragen sich, ob die Versorgungssicherheit mit der Energiewende weiterhin gegeben ist. "Wenn wir über Erneuerbare Energien sprechen, geht es meist um die Reduktion von Treibhausgasemissionen und deshalb ist vielen nicht bewusst, dass sich die Versorgungssicherheit durch den dezentralen Ansatz nachhaltig erhöht", sagt Oliver vom Lehn, geschäftsführender Gesellschafter der Connected Dots Holding GmbH. "Während zentrale Erzeugungsanlagen wie Kohle- oder Atomkraftwerke große Mengen an Energie an wenigen Standorten produzieren, zeichnen sich dezentrale Anlagen durch ihre Verteilung über viele kleinere Einheiten aus, was Abhängigkeiten reduziert und die Widerstandsfähigkeit gegen Stromausfälle verbessert. Gleichzeitig ist eine dezentrale Energieerzeugung deutlich effizienter, da es aufgrund der kurzen Übertragungswege zu geringeren Energieverlusten kommt.""Wir sehen in diesem Ansatz die Zukunft der Energieversorgung und investieren deshalb gezielt in Unternehmen, die diese Entwicklung vorantreiben", fügt Oliver vom Lehn hinzu. Die Connected Dots Holding GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Erneuerbare Energien fokussiert. Als Holding agiert sie nicht operativ, sondern investiert in Projektgesellschaften und Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Ihr Portfolio umfasst Beteiligungen an Gesellschaften, die in der Projektentwicklung, im Anlagenbau und im Betrieb von Energieanlagen tätig sind. Die Holding besitzt keine eigenen Anlagen, sondern hält Unternehmensanteile an Firmen, die entsprechende Assets verwalten. Der Name Connected Dots ist dabei Programm, denn die Holding möchte Ressourcen, Know-how und Kapital miteinander vernetzen. Durch die Zusammenführung von Flächenbesitzern, Anlagenbauern und Kapitalgebern entsteht ein Mehrwert, der erfolgreiche Energieprojekte ermöglicht. Oliver vom Lehn ist gleichzeitig Hauptaktionär der Apricus Solar AG, einem Unternehmen mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bau gewerblicher Solarkraftwerke.Die Beteiligungen der Connected Dots Holding GmbHZu den Hauptbeteiligungen der Gesellschaft gehören die Solarkraftwerk Dortmund GmbH, die derzeit die größte Dach-Solaranlage in Dortmund mit rund 5.000 Solarmodulen auf 12.000 Quadratmetern Fläche betreibt, die Solarkraftwerk Vlotho GmbH, Betreiberin der größten Solaranlage im Netzgebiet Vlotho, sowie die VLS Solarkraftwerk GmbH, die die größte Dachanlage in Mönchengladbach betreibt. Darüber hinaus hält die Connected Dots Holding GmbH Streu- oder Minderheitsbeteiligungen an weiteren Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien. "Unsere Beteiligungen sind grundsätzlich darauf angelegt, das Ziel der Holding zu unterstützen", betont Oliver vom Lehn. "Es geht uns um eine Vernetzung aller Beteiligten im Bereich der dezentralen Energieerzeugung, damit die Projekte zügig umgesetzt werden können und am Ende auch wirtschaftlich arbeiten. Dabei dreht es sich um die Identifizierung und den Ankauf geeigneter Flächen, um eine sorgfältige Planung und nicht zuletzt um das Know-how zur Errichtung von Anlagen auf technisch höchstem Niveau."Die Connected Dots Holding GmbH verfügt über gute Verbindungen zum AnlagenbauDass die Beteiligung am Anlagenbau ein zentrales Geschäftsfeld der Connected Dots Holding GmbH ist, zeigt sich im Besonderen in der Verbindung zur Apricus Solar AG. Die erfahrenen Montageexperten des Unternehmens realisieren großflächige Dach- und Freiflächenanlagen, die entscheidend dazu beitragen, die Energiekosten nachhaltig zu senken und die Energieversorgung unabhängiger zu machen. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der Planung über die Installation bis zur Wartung und Instandhaltung. Im Mittelpunkt stehen modernste Technologie, innovatives Design und maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen der Kunden aus Industrie und Gewerbe gerecht werden. Die Apricus Solar AG spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der von der Connected Dots Holding GmbH unterstützten Projekte.Die strategischen Ziele und die langfristige Ausrichtung der Connected Dots Holding GmbHDie Connected Dots Holding GmbH setzt auf gut strukturierte und nachhaltige Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Ziel besteht darin, durch strategische Beteiligungen wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen und zugleich einen positiven Beitrag zur Energiewende zu leisten. Mit der konsequent durchdachten Auswahl und Vernetzung von Partnern möchte die Holding für eine effiziente Projektentwicklung und die wirtschaftlich tragfähige Umsetzung neuer Energieprojekte sorgen. Die Anlagen, die dabei entstehen, sind in Deutschland gegenwärtig die größten ihrer Art. "Der Umstieg auf Erneuerbare Energien ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, bei der es zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen gibt", erklärt Oliver vom Lehn. "Wenn die Energiewende gelingen soll, brauchen wir technische Exzellenz genauso wie ökonomische Kompetenz und müssen zudem die Geldgeber an Bord holen. Es geht nicht darum, von der Zukunft zu träumen - wir müssen sie heute mit Verstand gestalten."