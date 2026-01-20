Hypoport kann für das Geschäftsjahr 2025 im Kerngeschäft Immobilien- und Finanzierungsplattformen wieder bessere Nachrichten vermelden. In einem sich zunehmend normalisierenden Marktumfeld der privaten Immobilienfinanzierung stieg das über die Plattform Europace vermittelte Volumen um 13 % gegenüber dem Vorjahr. Nach dem Zins- und Nachfrage-Schock der vergangenen Jahre ist das ein deutliches Signal: Der Markt ist nicht zurück auf Boom-Niveau - aber er funktioniert wieder. Besonders wichtig: Das Wachstum kommt auf Plattformebene, also im eigentlichen Hypoport-Kernmodell, nicht nur aus Einzelinitiativen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
