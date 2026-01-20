Berlin (ots) -Von der Tiefsee bis ins All: Die brandneue Serie von Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) MYSTERY bietet ab dem 27. Januar 2026 die geheimnisvollsten Fälle aus Entenhausen! Ob ein Yeti im Mondlicht erscheint, ein UFO den Nachthimmel durchschneidet oder Nessi aus den Tiefen des Ozeans auftaucht, das LTB MYSTERY bietet für Lesehungrige schaurig-spannende Geschichten. Alle zwei Monate erscheint ein neuer Band, randvoll mit phänomenalen Abenteuern. Die LTB-Sonderserie umfasst sechs Bände im Premium-Format, jeweils mit über 300 Comicseiten.LTB-Verleger Jörg Risken zum besonderen Lese-Vergnügen:"Mit dem LTB MYSTERY bringen wir eine neue starke Serie für Comicfans in den Handel und erfüllen damit den Wunsch unserer Leserinnen und Leser nach spannenden Mystery-Geschichten. Ein echtes Highlight für alle LTB-Fans!"Der Auftaktband versammelt 14 aufregende Comic-Abenteuer aus den geheimen Akten des Entenhausener Archivs. So träumt der kleine Donni beim Anblick eines spektakulären Meteorschauers von einer Begegnung der dritten Art. Als er tatsächlich ein UFO entdeckt, scheint sein Wunsch greifbar nah... Micky und Goofy hingegen stoßen bei einem Tauchgang auf mysteriöse Sabotageakte und machen dabei eine Entdeckung von historischer Bedeutung. Doch sie sind nicht allein in der Tiefe... Auch Phantomias sieht sich gezwungen, sich mit Monstern einzulassen, denn es gilt, Gustavs Date mit Daisy vor laufenden Kameras gehörig zu sabotieren. Wenn ausgerechnet Gustav beweisen soll, dass es auf der Insel der Ungeheuer keine Monster gibt, ist Ärger vorprogrammiert.Das LTB MYSTERY (D: EUR 12,99, A: EUR 13,50, SFR 19,90) steht für phänomenalen Lesespaß, Band 1 ist ab dem 27. Januar im Handel sowie online im egmont-shop.de erhältlich.Für Interviews mit unserem LTB-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100937877