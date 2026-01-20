EQS-News: smartbax GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung

smartbax lizenziert antibakteriellen Leitkandidaten gegen gramnegative Infektionen von Aicuris ein



20.01.2026

smartbax lizenziert antibakteriellen Leitkandidaten gegen gramnegative Infektionen von Aicuris ein München, 20. Januar 2026 - smartbax, ein Biotech-Unternehmen, das Antibiotika der nächsten Generation entwickelt, gab heute die Einlizenzierung einer neuen Wirkstoffklasse aus dem Antibiotika-Portfolio von Aicuris Anti-infective Cures AG bekannt, um die smartbax-Pipeline an niedermolekularen Antibiotika zu erweitern. Der Wirkstoff unterbindet die Synthese der Bakterienzellwand, indem er ein Ziel blockiert, das bisher von keinem zugelassenen Antibiotikum adressiert wird. Dabei hemmt er einen Schritt im Biosyntheseweg von Lipopolysaccharid (LPS), einem wichtigen strukturellen Bestandteil der Außenmembran gramnegativer Bakterien. Durch die Lizenzvereinbarung erweitert smartbax seine Pipeline an antibakteriellen Wirkstoffen mit neuartigen Wirkmechanismen deutlich. Das neue Programm adressiert den dringenden medizinischen Bedarf an wirksamen Therapien gegen lebensbedrohliche Infektionen, die durch multiresistente gramnegative Erreger verursacht werden. Gramnegative Bakterien sind die Hauptursache für komplizierte Harnwegsinfektionen, Blutbahninfektionen und andere schwere Infektionskrankheiten. Sie zeigen immer häufiger Resistenzen gegen Antibiotika der ersten Wahl und oft sogar gegen Reserveantibiotika, was die Behandlungsmöglichkeiten einschränkt und zu lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Sepsis führen kann.[1] Die Wirkstoffklasse wurde ursprünglich im Rahmen eines Screening-Programms entdeckt, das Aicuris in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund durchführte. Der antibakterielle Leitkandidat hat bereits in vivo seine Wirksamkeit gegen multiresistente gramnegative Stämme, darunter WHO-Prioritätspathogene wie E. coli, K. pneumoniae und eine breite Palette von Enterobacteriaceae, mit einem ausgezeichneten therapeutischen Fenster unter Beweis gestellt. Zudem hemmt der Wirkstoffkandidat sein Zielmolekül bereits in nanomolaren Konzentrationen und zeigt Potenzial für orale Bioverfügbarkeit. smartbax optimiert derzeit eine Lead-Serie mit verbesserten physikochemischen Eigenschaften und plant, das Programm innerhalb der nächsten zwei Jahre bis zum Beginn der formalen präklinischen Studienphase voranzutreiben. Dr. Robert Macsics, CEO von smartbax, kommentierte: "Mit der Einlizenzierung dieser Wirkstoffserie von Aicuris erweitern wir unsere Pipeline um ein fortgeschrittenes Projekt mit klarem Weg zur präklinischen Entwicklung. Gramnegative Bakterien verursachen die mit am schwierigsten zu behandelnden Infektionen in der modernen Medizin. Wir sind überzeugt, dass die gezielte Hemmung dieses spezifischen Schritts in der LPS-Biosynthese das Potenzial hat, eine wirkungsvolle neue Behandlungsoption für diese kritisch kranken Patienten zu bieten. Gleichzeitig treiben wir die Entwicklung unserer proprietären Plattform von niedermolekularen Aktivatoren bakterieller Hydrolasen weiter voran, die sowohl auf grampositive als auch auf gramnegative Bakterien abzielen. Mit diesen beiden sich ergänzenden Ansätzen bauen wir eine fokussierte Pipeline auf, um Patienten mit den schwersten bakteriellen Infektionen zu helfen." Über smartbax smartbax entwickelt eine neue Generation von Antibiotika, um die zunehmende Ausbreitung multiresistenter Bakterien zu bekämpfen. Das Experten-Team entwickelt eine komplementäre Pipeline von niedermolekularen Wirkstoffen gegen neuartige bakterielle Zielstrukturen und mit innovativen Wirkmechanismen, um Resistenzen zu umgehen. Das Leitprogramm ist ein neuer Inhibitor der Lipopolysaccharidsynthese gramnegativer Bakterien. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die gezielte Aktivierung von enzymatischen Prozessen in Bakterien spezialisiert, die besonders im Zusammenhang mit schwer behandelbaren Biofilmen einen vielversprechenden Ansatz darstellen. Zwei Aktivatoren, die sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Bakterien wirksam sind, befinden sich in der Entwicklung. In dem Wissen, dass die Resistenzkrise von morgen nur durch heutiges Handeln abgewendet werden kann, wurde smartbax 2021 als Spin-off der Technischen Universität München (TUM) gegründet, mit dem Ziel, innovative Forschung anwendbar zu machen und so neuartige Antibiotika zu erschaffen, die einen echten Mehrwert für Patienten weltweit darstellen. smartbax wird von einem starken Investorenkonsortium unterstützt, darunter Anobis Asset, Bayern Kapital, Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), HTGF - High-Tech Gründerfonds, und UnternehmerTUM Funding for Innovators. Link zur Website: https://www.smartbax.de/ Medienkontakt:

Dr. Regina Lutz, Katja Arnold

MC Services AG

smartbax@mc-services.eu

Tel.: +49 89 210 228 0 [1] World Health Organization (2025). Global antibiotic resistance surveillance report 2025: WHO Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS): summary. World Health Organization. https://doi.org/10.2471/B09585



