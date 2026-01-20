Vancouver, BC, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) ("Trident" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der letzten sechs (6) Diamantbohrlöcher aus dem 19 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramm 2025 auf dem Projekt Contact Lake bekannt zu geben. Damit liegen die letzten noch ausstehenden Ergebnisse aus dem Herbstprogramm 2025 nun vor. Ziel der Bohrlöcher war es, die Erweiterung der Goldmineralisierung unterhalb der in der Vergangenheit abgegrenzten Main Zone der Bakos Shear Zone, der primären Wirtszone der Goldmineralisierung, im Einfallen zu erproben. Auf Grundlage der Ergebnisse des sehr erfolgreichen Bohrprogramms 2025 (19 Bohrlöcher über 6.838 m) ist nun ein vollständig finanziertes, 10.000 m umfassendes Winterbohrprogramm 2026 bei Contact Lake im Gange.

Regionaler Lageplan des Projekts von Trident:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Highlights:

- In allen der letzten sechs Bohrlöcher im Rahmen von Tridents erstem Bohrprogramm bei Contact Lake wurde eine beträchtliche Goldmineralisierung inner-, ober- und unterhalb der Bakos Shear Zone, der primären Wirtszone der Goldmineralisierung bei Contact Lake, durchteuft. Diese Bohrungen zielten auf eine Goldmineralisierung in Bereichen unterhalb der historischen Mineninfrastruktur ab, was das enorme Tiefenpotenzial des orogenen Goldsystems bei Contact Lake unterstreicht.

- Bohrloch CL25017 lieferte 5,73 g/t Gold (Au) auf 15,0 m ab 472,0 m einschließlich 9,35 g/t Au auf 7,0 m ab 480,0 m, und 15,05 g/t Au auf 2,0 m ab 481,0 m.

- Bohrloch CL25016 lieferte 2,62 g/t Au auf 37,44 m ab 465,6 m einschließlich 5,70 g/t Gold auf 9,0 m ab 469,8 m, und 11,53 g/t Au auf 2,3 m ab 476,5 m.

- Ein Winterbohrprogramm 2026 über rund 10.000 Bohrmeter in bis zu 40 Bohrlöchern unter Einsatz von zwei Bohrgeräten hat begonnen.

Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, sagt dazu: "Diese Ergebnisse sind für Trident von großer Bedeutung, denn sie zeigen eindeutig das Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung der Goldmineralisierung in der Tiefe, weit unterhalb der historischen Abbaustätten, die von Cameco in den 1990er-Jahren erschlossen wurden. Diese ersten paar tieferen Bohrungen veranschaulichen das Entdeckungspotenzial unter der alten Infrastruktur und stärken uns in unserer Überzeugung, dass es sich bei Contact Lake um ein großes, robustes orogenes Goldsystem handelt, das zu einer erstklassigen, hochgradigen Lagerstätte ausgebaut werden könnte, ähnlich wie jene in anderen wichtigen Grünstein-Goldcamps in Kanada. Die Fortsetzung der Exploration in der Tiefe ist nach wie vor eine Priorität für das Unternehmen und diese Ergebnisse bieten eine starke Rechtfertigungsgrundlage für die geplanten Anschlussbohrungen im Rahmen unserer laufenden Programme auf dem Projekt."

Zusammenfassung der Bohrungen:

Hauptziel der letzten sechs Bohrlöcher war die Entdeckung einer Goldmineralisierung unterhalb der bestehenden unterirdischen Infrastruktur, um das Tiefenpotenzial der orogenen, in Scherzonen lagernden Mineralisierung bei Contact Lake nachzuweisen. Derartige Goldsysteme erstrecken sich in der Regel in große Tiefen, wie etwa beim Goldbetrieb Seabee von SSR, der sich 85 km nordöstlich von Contact Lake befindet. Hier wurde der unterirdische Bergbaubetrieb bis in eine Tiefe von 1,3 km unter der Oberfläche vorgetrieben. Contact Lake wurde 1998 stillgelegt, als der Goldpreis bei ungefähr 300 US$ pro Unze lag; der Bergbaubetrieb erreichte damals eine vertikale Tiefe von maximal 340 Metern. Nach Ansicht von Trident besteht die Möglichkeit, dass sich das Goldsystem Contact Lake weit über die Grenzen des historischen Bergbaus hinaus in Bereiche erstreckt, die im Grunde noch nie anhand von Bohrungen erprobt worden sind.

Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-property-map.jpg

Anhand der Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 wird deutlich, dass sowohl in geringer als auch in größerer Tiefe eine hochgradige Goldmineralisierung vorliegt. Ziel des Winterbohrprogramms 2026 bei Contact Lake ist es, die vor Kurzem entdeckten und in der Vergangenheit ermittelten Goldzonen in Streichrichtung nach Nordosten in der BK3 Zone, wo die historischen Ressourcen aufgrund des geringen Goldpreises nicht gefördert wurden, zu erweitern. Trident wird die Explorationsarbeiten und Bohrungen auf systematische Weise fortsetzen, denn das Team möchte die hochgradigen Goldzonen erweitern und weitere solche Zonen entdecken.

Lageplan der Bohrstandorte bei Contact Lake:

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Contact-Lake-Gold-Property-20260114.png

Eingehende Beschreibung der Bohrlöcher:

Bohrloch CL25014 (338° Azimut/-62° Neigung) wurde 414 m südöstlich des Minenportals in einem Gebiet mit wenigen historischen Bohrungen angesetzt, um die mögliche Erweiterung der Goldmineralisierung im Einfallen und in seitlicher Richtung in der Main Zone in einer vertikalen Tiefe von 330 m, unweit der unteren Grenzen der Mineninfrastruktur in diesem Gebiet, zu erproben. Im Liegenden der Bakos Shear Zone wurden zwei separate Mineralisierungszonen mit höheren Erzgehalten durchteuft, die 5,03 g/t Au auf 5,0 m (484,0-489,0 m Bohrlochtiefe) bzw. 1,24 g/t Au auf 23,0 m (507,0-530,0 m Bohrlochtiefe), einschließlich 2,15 g/t über 10,5 m (512,5-523,0 m), lieferten. Zwischen 366 und 400 m Bohrlochtiefe traf man in der Bakos Shear Zone auf eine Goldmineralisierung mit geringeren Gehalten; im Liegenden der Scherzone wurde schließlich eine einheitlichere Zone in schwach geschertem Granodiorit vorgefunden, die 0,86 g/t Au auf 19,6 m ergab.

Abbildung 1: Draufsicht auf die Bohrungen im Herbst 2025 bei Contact Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/2025-Drill-Plan-Holes-14-to-19.jpg

Ziel von Bohrloch CL25015 (335°/-67°) war es, die Erweiterung der Goldmineralisierung im südwestlichen Bereich der Main Zone im Einfallen in einer vertikalen Tiefe von >350 m unterhalb der untersten Mineninfrastruktur zu erproben. In der Nähe der unteren Ausdehnung der Bakos Shear Zone wurde eine Zone mit 1,91 g/t Au auf 13,8 m (512,2-526,0 m Bohrlochtiefe) sowie eine 1,8 m mächtige Zone mit 12,06 g/t Au (536,8-538,6 m) unterhalb eines mäßig gescherten Horizonts im Granodiorit-Wirtsgestein, das sich bis in eine Bohrlochtiefe von 567,0 m erstreckte, durchschnitten. Unterhalb des gescherten Haupthorizonts ermittelte man in einem schwach gescherten Granodiorit eine 4,0 m mächtige Zone mit 4,91 g/t Au (575,0-579,0 m), wobei bis zum Ende des Bohrlochs bei 659,0 m vereinzelte Funde von mehreren Gramm Gold gemacht werden konnten.

Bohrloch CL25016 (338°/-63°) wurde 115 m westnordwestlich von CL25015 am äußersten südwestlichen Rand der historischen Bohrungen angesetzt, um die südwestliche Erweiterung der hochgradigen Goldmineralisierung in der PO-Zone, einer Erzlinse im Liegenden der Main Zone, im Einfallen zu erkunden. Dieses Bohrloch stieß auf eine breite Zone mit einer Goldmineralisierung, die sich vom unteren Teil der Bakos Shear Zone bis ins Liegende erstreckte und zwischen 465,6 und 503,0 m einen Gehalt von 2,62 g/t Au über 37,4 m aufwies. Innerhalb dieser Zone wurden drei höhergradige Abschnitte durchteuft, und zwar 5,70 g/t Au auf 9,0 m (469,8-478,8 m), 10,09 g/t Au auf 1,7 m (469,8-471,5 m) und 11,53 g/t Au auf 2,3 m (476,5-478,8 m).

Bohrloch CL25017 (338°/-63°) wurde 43 m südwestlich von CL25016 angesetzt, um die Erweiterung der historisch definierten Goldmineralisierung in der PO-Zone weiter zu erproben. Eine breite, gut mineralisierte Zone lieferte 2,61 g/t Au auf 48,95 m zwischen 467,0 und 515,95 m Bohrlochtiefe. Innerhalb dieses breiten Abschnitts ermittelte man höhergradige Horizonte wie 5,73 g/t Au auf 15,0 m (472,0-487,0 m), 9,35 g/t Au auf 7,0 m (480,0-487,0 m) und 15,05 g/t Au auf 2,0 m (481,0-483,0 m). Dieser mineralisierte Abschnitt erstreckte sich über die gesamte Breite der Bakos Shear Zone und erstreckte sich über etwa 15 m in das Liegende der Struktur. Unterhalb dieses breiten Horizonts setzte sich die Mineralisierung sporadisch bis zum Ende der Bohrung bei 668,0 m fort.

Bohrloch CL25018 (338°/-68°) wurde vom gleichen Standort wie CL25017 aus mit einem steileren Neigungswinkel niedergebracht, um eine Erweiterung der Mineralisierung in der PO-Zone in größerer Tiefe zu erproben. Dieses Bohrloch durchteufte verschiedene Phasen des zusammengesetzten Plutons Little Deer Lake, in dem die Lagerstätte Contact Lake lagert, die in Bohrloch CL25017 nicht angetroffen wurden. Innerhalb und unterhalb der Bakos Shear Zone ermittelte man eine 22,0 m lange durchgehende Mineralisierungszone zwischen 491,0 und 513,0 m Bohrlochtiefe mit 0,90 g/t Au. Innerhalb dieses Bereichs wurden zwei weitere schmalere Zonen mit höheren Gehalten durchschnitten, die 1,72 g/t Au auf 3,6 m (501,0-504,6 m) bzw. 1,89 g/t Au auf 4,0 m (509,0-513,0 m) lieferten.

Bohrloch CL25019 (338°/-45°) wurde 440 m nordnordwestlich der Bohrlöcher CL25017 und CL25018 am nordwestlichsten Rand des Standorts der Mine Contact Lake niedergebracht, um das Potenzial für eine Goldmineralisierung im Liegenden der Bakos Shear Zone zu prüfen. Über das ganze Bohrloch hinweg wurden vereinzelte schmale <1,5 m breite Horizonte mit einer Goldmineralisierung innerhalb des schwach gescherten Granit- und Granodiorit-Wirtsgesteins durchteuft. Die letzte 1,0-m-Probe in einer Bohrlochtiefe von 364,0 m lieferte 4,55 g/t Au auf 1,0 m.

Tabelle 1: Ergebnisse der Bohrungen bei Contact Lake (Januar 2026)

Zusammenfassung der Analyseergebnisse der Bohrungen 2025 Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Gramm-Meter (gm) CL25001 41,50 71,00 29,50 0,56 16,60 CL25002 39,26 68,87 29,61 2,49 73,85 einschl. 39,26 41,47 2,21 27,09 59,87 und 94,00 110,00 16,00 0,42 6,78 und 241,00 251,61 10,61 0,47 4,99 CL25003 46,88 53,89 7,01 0,66 4,60 und 69,00 92,00 23,00 7,89 181,46 einschl. 75,00 81,89 6,89 23,86 164,40 und 121,00 164,25 43,25 7,03 304,05 einschl. 155,00 164,25 9,25 30,06 278,07 CL25004 157,45 159,51 2,06 8,37 17,25 CL25005 100,06 106,00 5,94 5,66 33,61 einschl. 100,06 102,50 2,44 11,83 28,86 und 142,00 144,55 2,55 42,95 109,52 CL25006 272,00 287,00 15,00 7,28 109,27 einschl. 272,00 278,00 6,00 16,69 100,13 einschl. 272,00 275,00 3,00 30,41 91,23 CL25007 329,50 369,00 39,50 4,43 174,84 einschl. 329,50 345,00 15,50 5,76 89,26 einschl. 329,50 335,50 6,00 9,43 56,60 und 367,00 369,00 2,00 37,31 74,62 CL25008 139,00 145,00 6,00 7,41 44,44 und 155,00 156,35 1,35 6,27 8,46 und 268,00 273,00 5,00 7,74 38,69 und 313,58 316,50 2,92 6,07 17,72 CL25009 85,50 88,33 2,83 9,23 26,11 und 199,00 202,00 3,00 8,49 25,46 und 242,89 245,00 2,11 6,19 13,06 CL25010 188,50 195,28 6,78 4,23 28,71 einschl. 192,00 195,28 3,28 6,72 22,05 CL25011 217,15 218,25 1,10 5,86 6,45 CL25012 133,00 136,37 3,37 2,97 10,01 und 194,00 199,50 5,50 1,76 9,68 einschl. 194,00 195,40 1,40 5,56 7,78 CL25013 77,40 79,00 1,60 4,13 6,61 und 135,00 136,00 1,00 13,20 13,20 und 190,00 194,00 4,00 2,00 8,00 und 193,00 194,00 1,00 5,42 5,42 CL25014 484,00 489,00 5,00 5,03 25,15 und 484,00 486,00 2,00 10,68 21,36 und 507,00 530,00 23,00 1,24 28,52 einschl. 512,50 523,00 10,50 2,15 22,58 und 521,00 523,00 2,00 7,90 15,80 CL25015 512,15 526,00 13,85 1,90 26,32 einschl. 512,15 513,21 1,06 14,95 15,85 einschl. 523,50 526,00 2,50 3,46 8,65 und 536,75 538,60 1,85 12,06 22,31 und 575,00 579,00 4,00 4,91 19,64 CL25016 465,56 503,00 37,44 2,62 98,09 einschl. 469,80 478,80 9,00 5,70 51,30 einschl. 469,80 471,50 1,70 10,09 17,15 und 469,80 488,00 18,20 4,09 74,44 einschl. 476,50 478,80 2,30 11,53 26,52 CL25017 467,00 515,95 48,95 2,61 127,76 einschl. 472,00 494,00 22,00 4,68 102,96 472,00 487,00 15,00 5,73 85,95 480,00 487,00 7,00 9,35 65,45 einschl. 481,00 483,00 2,00 15,05 30,10 CL25018 501,00 504,60 3,60 1,72 6,19 und 509,00 513,00 4,00 1,89 7,56 CL25019 364,00 365,00 1,00 4,55 4,55

* Die angegebenen Mächtigkeiten stellen Bohrabschnitte dar; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Bei den Goldwerten handelt es sich um längengewichtete Durchschnittswerte.

Abbildung 2: Querschnitte der Bohrungen bei Contact Lake (Bohrloch CL25014)

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/CL25014.jpg

Abbildung 3: Querschnitte der Bohrungen bei Contact Lake (Bohrloch CL25015)

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/CL25015.jpg

Abbildung 4: Querschnitte der Bohrungen bei Contact Lake (Bohrloch CL25016)

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/CL25016.jpg

Abbildung 5: Querschnitte der Bohrungen bei Contact Lake (Bohrlöcher CL25017 und CL25018)

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/CL25017-CL25018.jpg

Abbildung 6: Querschnitte der Bohrungen bei Contact Lake (Bohrloch CL25019)

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/CL25019.jpg

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem Head-Gehalt von durchschnittlich 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 US$ pro Unze und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake. Einschließlich der Lagerstätte Greywacke North, die 40 km nordöstlich von Contact Lake liegt, befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und beinhalten aktuelle geschätzte Mineralressourcen (siehe Pressemitteilung vom 24. November 2025), die keine Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake einschließen.

Link zur Pressemitteilung von Trident Resources Corp.

Qualitätskontrolle:

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in versiegelten Polybeuteln mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zur Analyse an ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, während die andere Hälfte zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort archiviert und gelagert wird.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, und 49 weitere Elemente werden mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP) unter Verwendung einer 4-Säure-Aufschlussmethode analysiert. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QAQC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von mehr als 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global führt außerdem ein eigenes internes QAQC-Protokoll durch.

Tabelle 2: Parameter der Bohrlöcher bei Contact Lake (Januar 2026)

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut Neigung Tiefe (m) Höhenlage (m) CL25001 507933 6141324 336 -45 198 402 CL25002 507933 6141324 339 -55 311 402 CL25003 507941 6141303 360 -45 236 401 CL25004 507940 6141302 0 -55 182 401 CL25005 507943 6141302 339 -55 194 401 CL25006 508006 6141099 350 -55 362 403 CL25007 508005 6141099 349 -67 419 403 CL25008 507985 6141205 339 -60 344 400 CL25009 507961 6141252 339 -58 296 399 CL25010 507940 6141245 339 -48 230 405 CL25011 507941 6141245 339 -56 245 405 CL25012 507891 6141254 341 -45 209 413 CL25013 507891 6141254 341 -55 215 413 CL25014 507851 6140948 338 -62 548 419 CL25015 507679 6140715 335 -67 659 427 CL25016 507570 6140743 338 -63 560 441 CL25017 507546 6140709 338 -63 665 441 CL25018 507545 6140709 338 -68 596 441 CL25019 507384 6141116 338 -45 365 433

* UTM Zone 13 NAD 83

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und dem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf die Entwicklung, die Exploration und den Erwerb fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake offensiv voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Trident Resources Corp.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an mich oder an:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., SVP Corporate Communications

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

http://www.tridentresourcescorp.com

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf vom Management des Unternehmens erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Exploration und Erschließung, behördliche Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82582Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82582&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8959801009Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.