LONDON, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zadarma, ein globaler VoIP-Dienstleister, gibt die Einführung des Zadarma AI Voice Agent bekannt. Dieser virtuelle Assistent bearbeitet Anrufe, spricht mit einer natürlichen, realistischen Stimme und kommuniziert mit Kunden während und außerhalb der Geschäftszeiten. Der KI-Sprachagent nutzt Ihre vorhandene Wissensdatenbank, um Kunden mit genauen Informationen zu versorgen. Bei Bedarf kann er Anrufe auch an einen Live-Agenten weiterleiten. Der KI-Agent ist rund um die Uhr verfügbar und unterstützt acht Sprachen. Was den Zadarma KI-Sprachagenten auszeichnet, ist seine einzigartige Kombination aus mehrsprachigem Support, integrierter Cloud-PBX- und CRM-Anbindung sowie Kosteneffizienz ohne Qualitätseinbußen. Diese Kombination ist selten auf einer einzigen Plattform verfügbar. Der KI-Agent ist vollständig in die neuesten Versionen von ChatGPT integriert. Die Unterstützung für Gemini wird voraussichtlich in naher Zukunft hinzugefügt. Wichtige Funktionen des Zadarma KI-Sprachagenten: Anrufbearbeitung: Während und außerhalb der Geschäftszeiten.

Während und außerhalb der Geschäftszeiten. Natürliche Sprachinteraktion: Realistische, natürliche Sprache.

Realistische, natürliche Sprache. Integration von PBX und CRM: Integriert und einsatzbereit.

Integriert und einsatzbereit. Verfügbarkeit rund um die Uhr: Beantwortet Anrufe rund um die Uhr.

Beantwortet Anrufe rund um die Uhr. Integration der Wissensdatenbank: Nutzt Ihre Wissensbasis, um genaue Informationen bereitzustellen.

Nutzt Ihre Wissensbasis, um genaue Informationen bereitzustellen. Anrufweiterleitung: Leitet Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiter, wenn menschliche Unterstützung erforderlich ist.

Leitet Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiter, wenn menschliche Unterstützung erforderlich ist. Mehrsprachiger Support: Kommuniziert in acht Sprachen. Der Zadarma AI Voice Agent erfordert keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse. Das bedeutet, dass auch kleine Unternehmen Zugang zu professionellen Kommunikationsfunktionen haben. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein einsatzbereites Tool anzubieten, das zuverlässige, hochwertige Sprachinteraktionen ermöglicht. Der Dienst steht Nutzern der kostenlosen Cloud-Telefonanlage von Zadarma bereits zur Verfügung. Mit dem Zadarma AI Voice Agent können Unternehmen nun einen schnelleren, zuverlässigeren Support bieten, Wartezeiten reduzieren und auch außerhalb Ihrer Geschäftszeiten einen hochwertigen Service aufrechterhalten. Informationen zu Zadarma Zadarma ist ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, der sich seit 2006 Innovationen und einer kontinuierlichen Verbesserung seines Dienstleistungsangebots verschrieben hat. Mit Tools wie Cloud-PBX, CRM, Integration mit führenden CRM-Systemen, globalen Telefonnummern, globalen Anrufdiensten und vielem mehr stellt Zadarma das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt seiner Vision. Zadarma genießt das Vertrauen von Kunden weltweit und verbindet fortschrittliche Technologie mit Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und einem rund um die Uhr verfügbaren, mehrsprachigen Kundensupport über verschiedene Kanäle. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860655/Zadarma_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zadarma-fuhrt-mehrsprachigen-ki-sprachagenten-ein-302664558.html



