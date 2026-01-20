Berlin (ots) -- Mit dem wachsenden Interesse an Reisen in die Natur in ganz Europa gehen Airbnb und die ITB Berlin im Jahr 2026 eine Partnerschaft ein, um Aufenthalte in der Natur zu fördern und ländliche Regionen zu stärken.- Airbnb-Mitgründer und Chief Strategy Officer Nathan Blecharczyk wird auf dem ITB Berlin Kongress über das Engagement von Airbnb für ländliche Regionen sprechen.In diesem Jahr arbeiten Airbnb und die ITB Berlin zusammen, um das Potential des Naturtourismus in den Fokus zu rücken und aufzuzeigen, warum die gezielte Steuerung von Tourismusströmen entscheidend für die Zukunft des nachhaltigen Reisens ist.Airbnb-Mitgründer und CSO spricht beim ITB Berlin KongressAirbnb-Mitgründer und Chief Strategy Officer Nathan Blecharczyk wird am 3. März um 14:00 Uhr auf der Orange Stage des ITB Berlin Kongress sprechen. Er wird erläutern, wie Naturtourismus auf Airbnb die Zukunft des Reisens in Europa prägt - und welche führende Rolle Reisen in ländliche Regionen dabei insbesondere in Deutschland spielen. Darüber hinaus macht Airbnb das Thema Naturreisen zu einem Schwerpunkt seines Messeauftritts in Halle 9, Stand 319, sowie im Konferenzprogramm. Dazu zählen unter anderem Beiträge auf der Main Stage von Kathrin Anselm, General Manager für Zentral- und Osteuropa bei Airbnb, sowie Ellen Madeker, Leiterin Politik und Partnerschaften für Zentral- und Osteuropa. Neben der Präsenz auf der Messe planen die Partner gemeinsame Kommunikation zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Tourismus und der Zukunft des Reisens außerhalb urbaner Zentren.Airbnbs Fokus auf Natur: Ländliche Regionen durch Tourismus stärkenIn Deutschland ziehen immer mehr Gäste das ruhige Naturerlebnis dem geschäftigen Stadtleben vor - oft in ländlichen Regionen in der Nähe von Bergen, Wäldern oder Küsten. Dieser Trend wird vor allem von der Generation Z getrieben, die sich beim Reisen bewusst von ständiger Erreichbarkeit lösen und authentisch sowie erschwinglich unterwegs sein möchte.Da es in vielen ländlichen Regionen nur wenige oder gar keine Hotels gibt, ist Airbnb häufig die bevorzugte Plattform für Aufenthalte in der Natur. Dies spiegelt einen europaweiten Reisetrend wider: Zwischen 2019 und 2024 stieg die Zahl der Übernachtungen in Unterkünften auf dem Land auf Airbnb um 88 Prozent. Immer mehr Familien entscheiden sich für Reiseziele abseits urbaner Zentren. Das entlastet stark frequentierte Hotspots und sorgt gleichzeitig dafür, dass die wirtschaftlichen Vorteile des Tourismus direkt bei lokalen Betrieben und kleinen Gemeinden außerhalb klassischer Tourismuszentren ankommen.Die Community auf Airbnb umfasst über 5 Millionen Gastgeber:innen in nahezu allen Ländern der Welt: Für viele von ihnen bietet das Gastgeben eine flexible und zugängliche Einkommensquelle. In Deutschland gaben so zum Beispiel rund 30 Prozent der Gastgeber:innen an, ihre Unterkunft zu vermieten, um Renovierungen durchzuführen."Zu unserem 60-jährigen Jubiläum freuen wir uns, Airbnb als Premium Partner der ITB Berlin 2026 begrüßen zu dürfen", sagt Deborah Rothe, Direktorin der ITB Berlin. "Die ITB Berlin bildet die Vielfalt des internationalen Tourismus ab und bietet auf dem ITB Berlin Kongress eine zentrale Plattform für globale Vordenkerinnen und Vordenker. Gemeinsam mit Airbnb möchten wir diesen Austausch aktiv gestalten und die Zukunft des nachhaltigen, verantwortungsvollen Reisens weiter voranbringen."Nathan Blecharczyk, Mitgründer und Chief Strategy Officer von Airbnb:"Airbnb setzt seit langem Impulse, um Reisende zu inspirieren, Naturregionen abseits der klassischen Tourismus-Hotspots zu entdecken. Da immer mehr Deutsche reisen, um die schönen Naturlandschaften in Deutschland zu erkunden, sind wir stolz darauf, Gäste zu inspirieren, neue Orte kennenzulernen und touristische Wertschöpfung auf Gastgeber:innen und lokale Unternehmen im ganzen Land zu verteilen. Wir freuen uns darauf, auf der ITB Berlin zu zeigen, welche zentrale Rolle der Naturtourismus für die Zukunft des Reisens spielen wird."Pressekontakt:Katrin Drebelow | katrin.drebelow@airbnb.com |Ansel Glenewinkel-Meyer | ansel.glenewinkel-meyer@tonka-pr.com | +49 30 403668117Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6199817