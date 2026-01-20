Der operative Cashflow dreht nach oben, internationale Assets tragen spürbar zum Ergebnis bei, und die Investitionsphase ist abgeschlossen. Der Kurs signalisiert Aufbruch - mit Hebel und einem Renditepotenzial von bis zu 1.748 % laut Analyse. Vergessen Sie den Begriff "langweiliger Infrastrukturwert". Hier vollzieht sich gerade eine Cashflow-Wende mit Ansage. Der operative Betrieb zieht spürbar an, internationale Assets liefern verlässlich ab, und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE