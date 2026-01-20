DJ Trump hält Treffen zu Grönland in Davos ab

Von Gary Mitchell und Gareth Vipers

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat nach einem "sehr guten" Telefonat mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte einem Treffen über Grönland auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zugestimmt. "Ich hatte ein sehr gutes Telefongespräch mit Mark Rutte, dem Generalsekretär der Nato, bezüglich Grönland", schrieb Trump auf Truth Social. "Ich habe einem Treffen der verschiedenen Parteien in Davos in der Schweiz zugestimmt. Wie ich jedem sehr deutlich gemacht habe, ist Grönland für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich. Es kann kein Zurück geben - darin sind sich alle einig!"

Trump machte keine Angaben dazu, mit wem er in Davos zusammenkommen würde. Nach Tagen eskalierender Spannungen wegen Grönland veröffentlichte der US-Präsident eine Reihe von Nachrichten auf seiner Plattform Truth Social.

Dabei teilte Trump einen Screenshot einer Textnachricht, die nach seinen Angaben vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron stammte. Darin hieß es: "Wir liegen bei Syrien völlig auf einer Linie. Bei Iran können wir Großartiges leisten. Ich verstehe nicht, was Sie in Bezug auf Grönland tun."

Die Nachricht schien darauf hinzudeuten, dass Macron ein G7-Treffen in Paris am Donnerstag vorschlug. "Ich kann die Ukrainer, die Dänen, die Syrer und die Russen am Rande einladen", hieß es in der Nachricht weiter.

Trump hat eine Reihe von Zollandrohungen ausgesprochen, um Europa unter Druck zu setzen, damit der Widerstand gegen eine Übernahme Grönlands durch die USA aufgegeben wird. Am Wochenende kündigte Trump an, dass er Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Importe aus mehreren europäischen Ländern erheben werde. Die Zölle sollen am 1. Juni auf 25 Prozent steigen und in Kraft bleiben, bis eine Einigung über den, wie er es nannte, "vollständigen und totalen Kauf" Grönlands erzielt ist.

Am Montag entsandte Dänemark zusätzliche Truppen auf die Insel, nachdem Trump gegenüber Norwegen erklärt hatte, dass er nicht mehr "rein an den Frieden" denken müsse, nachdem er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hatte.

