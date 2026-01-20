Mainz (ots) -Die Olympischen Winterspiele begeistern Millionen Wintersport-Fans. Um Höchstleistungen auf der Piste, in der Loipe, von der Schanze, im Eiskanal oder auf der Eisfläche vollbringen zu können, vertrauen Athleten und Athletinnen auf ihre professionelle Ausrüstung.Interessant: Für manche Sportler gehören neben ihren Sportgeräten auch Gehörschutzlösungen dazu. Von Hörakustikern maßangefertigte Otoplastiken (Ohrpassstücke) kommen beispielsweise beim Biathlon zum Einsatz, wo sie Hörschädigungen beim Schießen vorbeugen. Außerdem fördert Gehörschutz Konzentrationsphasen, indem er die große Geräuschkulisse bei Wintersportereignissen abschirmt. Darüber hinaus unterstützt er erholsamen Schlaf für die Regeneration.Welche Anforderungen Gehörschutz erfüllen sollte und warum es auch für Hobbysportler sinnvoll sein kann, ihn mit in den Skiurlaub zu nehmen, erklärt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha).1. Perfekter Sitz im Gehörgang"Wintersportler müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Gehörschutz auch bei starker Bewegung und hohem sportlichem Einsatz nicht aus den Ohren rutscht. Er sollte sich zudem nicht wie ein Fremdkörper im Ohr anfühlen, denn das lenkt ab", sagt Hörakustiker-Meister Eberhard Schmidt. "Die Gehörgänge sind bei jedem Menschen unterschiedlich geformt. Standard-Ohrstöpsel passen oft nicht optimal. Individuell maßangefertigter Gehörschutz sitzt perfekt, kaum spürbar in den Ohren und schützt das Gehör zuverlässig."2. Filter ermöglichen KommunikationSich miteinander trotz Gehörschutz unterhalten? Das geht. "Um die Kommunikation mit Trainern oder anderen Sportlern trotz Gehörschutz zu ermöglichen, können Hörakustiker in Otoplastiken Filter verschiedener Stärken einsetzen. Diese schirmen Lärm und störende Geräusche ab, lassen aber Stimmen verständlich durch. So kann man sich auch mit Gehörschutz in den Ohren miteinander verständigen", sagt der Experte Eberhard Schmidt.3. Reinigung erlaubt vielfachen EinsatzEinfache Einweg-Ohrstöpsel sollten aus Hygienegründen nach ihrer Nutzung entsorgt werden, um Infektionen zu vermeiden. "Maßangefertigte Gehörschutz-Otoplastiken sind aus widerstandsfähigen und wasserabweisenden Materialien, die ihre Reinigung und ihren vielfachen Einsatz erlauben. Sie lohnen sich sowohl für Profis als auch für Hobbysportler, die Gehörschutz öfter nutzen wollen, um auf Reisen beispielsweise besser zu schlafen", erklärt Eberhard Schmidt. Er empfiehlt, auf Hygiene zu achten und die Otoplastiken nach jedem Tragen zu reinigen.Mehr Tipps und Informationen zu Gehörschutzlösungen gibt es in den mehr als 7.500 Hörakustiker-Fachbetrieben in Deutschland.Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Wohnortnähe findet man unter:https://www.hoerakustiker-suche.de/Mehr Informationen rund ums Hören gibt es unter:https://www.richtig-gut-hoeren.dePressekontakt:Sabine Weiler-Bion, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR,weiler-bion@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6199855