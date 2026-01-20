Die Analysten der Privatbank Berenberg haben ihr Kursziel für die VW-Aktie von 113 auf nun 118 € angehoben und zugleich ihre Kaufempfehlung bestätigt. Begründet wurde die Anhebung mit den Fortschritten, die der Konzern bei der Umsetzung seines Restrukturierungsplans gemacht hat. Die Unsicherheit im Automobilsektor bleibe zwar weiter hoch, auch aufgrund der chinesischen Wettbewerber. VW habe aber "vollständig" auf die Senkung der Fixkosten gesetzt, um Produktionsineffizienzen zu begegnen. Die eingeleiteten Maßnahmen unterstützen dabei laut Berenberg sichtbar die Margen bei den VW-Kernmarken.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
