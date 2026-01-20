Bonn (ots) -Das Magazin "journalist" begeht seinen 75. Geburtstag. Heute erscheint die Jubiläumsausgabe unter dem Motto "75 Ideen für den Journalismus". Auf Einladung der Redaktion haben 75 Köpfe der Branche ihre Ideen zum Journalismus vorgestellt. In der Jubiläumsausgabe kommen auch ARD-Moderatorin Caren Miosga und Zeit-Chefredakteur Jochen Wegner zu Wort:"Die vermeintliche Streitkultur auf Social Media befeuert nicht nur die inflationär beschworene Polarisierung der Gesellschaft, sie erzeugt sie erst", sagt Caren Miosga im großen journalist-Interview. "Wenn wir uns in den klassischen Medien genauso fertig machten wie in den sozialen, dann können wir es gleich lassen.""Seit ich in diesem Beruf arbeite, habe ich schon mindestens dreimal gedacht: Das war's", sagt Jochen Wegner im Gespräch mit journalist-Autorin Catalina Schröder. Trotzdem schaut Wegner optimistisch in die Zukunft. Sein Ansatz bei der Zeit: "Wir verkaufen keine Informationen, sondern wir sind Gastgeber von Gemeinschaften."Zu den Ideengeberinnen und Ideengeber der journalist-Jubiläumsausgabe gehören neben Jochen Wegner und Caren Miosga auch: Astrid Maier, Klaus Brinkbäumer, Khesrau Behroz, Ronja von Wurmb-Seibel, Hannah Suppa, Anne-Kathrin Gerstlauer, Marion Horn, Florian Harms, Juan Moreno, Marietta Slomka, Marieke Reimann, Miriam Meckel, Gregor Peter Schmitz, Jörg Diehl, Roman Pletter, Florian Hager, Helene Reiner, Gregor Schmalzried, Katrin Gottschalk, Susanna Riethmüller, Sophia Maier, Bernhard Pörksen, Meike Schreiber, Charlotte Morré, Dirk Kurbjuweit, Mojib Latif, Kerstin Andreae, Maja Göpel, Antje von Dewitz, Miguel López, Claudia Kemfert, Filip Thon, Bastian Gierull, Malte Wienker, Evelyn Palla, Christian Klein, Philipp Westermeyer, Tristan Horx, Daniel Puschmann, Aya Jaff, Sascha Pallenberg, Belén Garijo López, Düzen Tekkal, Janina Mütze, Wolfram Weimer, Andrea Roth, Ricarda Lang, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Johannes Hillje, Richard Gutjahr, Dennis Horn, Markus Knall, Uli Köppen, Hanna Möllers, Sebastian Esser, Nils von der Kall, Sebastian Turner, Andrea Wasmuth, Christian Stenzel, Andreas Weck, Maria Exner, Christian Weihe, Martin Fehrensen, Carlott Bru, Isabella David-Zagratzki, Anette Dowideit, Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, Luise Strothmann, Leoni Bender, Dana Buchzik, Stephan Weichert, Ute Korinth, Manuel Stark.Die journalist-Jubiläumsausgabe erscheint am Dienstag, den 20. Januar 2026. Auf Anfrage schicken wir die Ausgabe gerne zu. Die Interviews mit Caren Miosga und Jochen Wegner sind außerdem frei auf www.journalist.de verfügbar.Der journalist ist mit einer Druckauflage von 26.000 Exemplaren (IVW) das größte und wichtigste Magazin für Journalismus in Deutschland. Die erste Ausgabe erschien im Januar 1951. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und PublisherjournalistMagazin für Journalist*innenjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.instagram.com/journ_instahttps://www.linkedin.com/company/journalistde/Original-Content von: journalist - Magazin für Journalist*innen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/6199877