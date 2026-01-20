Leipzig (ots) -Mit "BibisBeautyPalace" war Bianca Heinicke einer der größten Social-Media-Stars Deutschlands - bis sie 2022 plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Was ist passiert? Und was bedeutet das für ihre Millionen Fans? Im neuen MDR-Podcast "Bibis Palace - Freundschaft für Likes" spricht die Influencerin erstmals seit Jahren im großen Interview über Ruhm, Selbstinszenierung und die Macht digitaler Beziehungen - und auch ihre Fans kommen zu Wort. Alle fünf Folgen stehen ab 2. Februar exklusiv in der ARD Audiothek (1.ard.de/bibis-palace (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.ard.de%2Fbibis-palace&data=05%7C02%7CBirgit.Friedrich%40ardkultur.de%7C39d390ebe965424cc1b408de577afc30%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639044382880197986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zA%2Fwf%2F1oKUd23n4vMmgPUflJgfE0Ci7fLWxAQ9f9ifU%3D&reserved=0)) zur Verfügung.Die Reise beginnt mitten in der "Goldrush-Ära" von YouTube in den 2010er Jahren. In dieser Zeit startet auch die damals 19-jährige Bianca Heinicke ihren Kanal - zunächst aus einer kleinen Dachgeschosswohnung in Siegen. Was als Hobby beginnt, entwickelt sich rasant zu einer Karriere: Bibis Videos, ihr Humor und die scheinbar perfekte Beziehung zu ihrem damaligen Partner schaffen Nähe und Vertrauen. Fans fühlen sich verstanden, begleitet, sogar geliebt. Aus Klicks werden Likes, aus Likes Abonnements - und schließlich ein Imperium mit Millionenumsätzen.Wie konnte Bibi zu diesem Phänomen werden? Welche Rolle spielen Social Media-Plattformen und Algorithmen dabei? Und welche Schattenseiten bringt dieses Leben in der Öffentlichkeit mit sich? Bianca Heinicke spricht offen wie nie zuvor darüber, wie die vollständige Verschmelzung von Privatleben und Arbeit, der ständige Druck und Grenzüberschreitungen schließlich zu ihrem plötzlichen Verschwinden führten.Anhand der Geschichten ihrer Fans wird zudem deutlich, wie unterschiedlich diese Welt erlebt wurde - zwischen Bewunderung, Nähe und Enttäuschung. Der Storytelling-Podcast lotet die unsichtbare Dynamik parasozialer Beziehungen von beiden Seiten aus.Im Rahmen eines Volontierenden-Projektes des MDR entstand die Idee zum Podcast. Er ist eine Eigenproduktion des MDR. Die Redaktion hat Peggy Grunwald inne, die ehemalige Volontärin Anne Wihan hostet das Projekt.Hier (https://1.ard.de/bibis-palace) geht es zum Trailer in der ARD Audiothek. Der fünfteilige Podcast ist ab 2. Februar exklusiv in der ARD Audiothek abrufbar.1.ard.de/bibis-palace (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.ard.de%2Fbibis-palace&data=05%7C02%7CBirgit.Friedrich%40ardkultur.de%7C404ebc8ace2842dd2d6108de5788b87e%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639044441878377940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EiC9OidzUev%2Be4A4XlPyY%2FDKwZNpige6hMLkEw6TZqo%3D&reserved=0)Hinweis für Journalistinnen und JournalistenZwei Folgen sind für Medienvertreterinnen und -vertreter im Pressevorführraum des MDR abrufbar. Bitte melden Sie sich für den Zugang per Mail unter kommunikation-desk@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6199873