Die ersten Reisen mit der Norwegian Aura ab Mai 2027 sind ab sofort buchbar.- NCLs nächstes hochmodernes Schiff wird seinen Heimathafen in Miami haben und siebentägige Karibikrouten anbieten, mit Stopps auf Great Stirrup Cay, der aufwendig erweiterten Privatinsel der Reederei auf den Bahamas.- Der Open-Air-Erlebnisbereich Ocean Heights feiert als innovative neue Bordattraktion Premiere und wurde mit den meisten Rutschen aller NCL-Schiffe, einem aufregenden Hochseilgarten, über dem Meer schwebenden Cabanas und weiteren Attraktionen speziell für Mehrgenerationen-Familien konzipiert.Norwegian Cruise Line (NCL), Innovationsführer im Bereich globaler Kreuzfahrten, stellt die neue Norwegian Aura vor und macht Reisen bis März 2028 buchbar. Das neue Schiff ist das längste und größte der gesamten NCL-Flotte und wird nach seiner Europa-Premiere im Mai 2027 ab Juni 2027 seinen Heimathafen in Miami haben.Mit der Norwegian Aura setzt NCL einen neuen Maßstab in Größe und Dimension innerhalb der Flotte: Das Schiff wird ca. 345 Meter lang sein, 169.000 BRZ umfassen und Platz für 3.840 Gäste (Doppelbelegung) bieten. Damit ist die Norwegian Aura rund zehn Prozent größer als ihre Vorgängerschiffe Norwegian Aqua (https://www.ncl.com/de/de/Kreuzfahrtschiffe/Norwegian-Aqua-4bz17t/) und Norwegian Luna. (https://www.ncl.com/cruise/luna?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P5REVEAL_NA_NA_USA) Mit großer Sorgfalt konzipiert, bietet sie maßgeschneiderte Erlebnisse für Familien und ergänzt diese durch neu interpretierte Gästefavoriten. Das Herzstück bildet der brandneue Bereich Ocean Heights - ein Open-Air-Erlebniskomplex, der als lebendiger Treffpunkt für die ganze Familie fungiert. Tagsüber bietet er volle Action und Vergnügen und wird abends in eine energiegeladene und zugleich entspannte Atmosphäre getaucht.Die Norwegian Aura wird siebentägige Karibik-Kreuzfahrten (https://www.ncl.com/de/de/vacations?durations=5-8&cid=pr_prt_na_ncl_prt_na_prs_p5reveal_na_na_usa&dates=jun-2027,oct-2027,nov-2027,dec-2027) anbieten. Jede Reise in der Region führt entweder nach Harvest Caye (https://www.ncl.com/port-of-call/cruises-to-harvest-caye?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P5REVEAL_NA_NA_USA), dem Resort-Ziel von NCL in Belize, oder nach Great Stirrup Cay (https://www.ncl.com/port-of-call/cruises-to-great-stirrup-cay?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P5REVEAL_NA_NA_USA), der privaten Insel der Reederei auf den Bahamas, die kürzlich umfassend erweitert wurde. Seit Ende 2025 stehen den Gästen auf Great Stirrup Cay zahlreiche neue Erlebnisse zur Auswahl, darunter die Great Life Lagoon - eine weitläufige Poollandschaft mit Swim-up-Bars, hochwertigen Liegen und einem eigenen Wasserspielbereich für Kinder - sowie der Vibe Shore Club, ein exklusiver Adults-only-Bereich mit privater Bar und Premium-Lounge-Sitzgelegenheiten. Im Laufe des Jahres 2026, rechtzeitig vor den Reisen der Norwegian Aura im Jahr 2027, wird die Insel zudem den nahezu 2,5 Hektar großen Great Tides Waterpark eröffnen. Dieser bietet 19 Wasserrutschen, branchenweit erstmals realisierte Klippensprünge, den spannenden Dynamic River sowie neue, erlebnisreiche Landausflüge."Wir sind stolz darauf, mit der Norwegian Aura das neueste und zugleich größte Schiff unserer Flotte vorzustellen", sagte Harry Sommer, President und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Die Norwegian Aura steht für die Weiterentwicklung von NCL und feiert das Zusammenkommen von Familien, Freunden und Reisenden aus aller Welt. Mit Strahlkraft und Miteinander als zentrale Leitmotive wurde das Schiff geschaffen, um allen Gästen die Freiheit zu geben, ihren Urlaub ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten - mit Raum zum Durchatmen, für Begegnungen und für ein müheloses Eintauchen in den Moment. Wir freuen uns auf diesen nächsten Meilenstein und können es kaum erwarten, dass Gäste all das erleben, was die Norwegian Aura zu bieten hat."Die Norwegian Aura wird derzeit von der renommierten italienischen Werft Fincantieri gebaut. Für die Innenarchitektur an Bord zeichnen international renommierte Architekten und Designstudios verantwortlich, darunter AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design und Studio Dado.HERAUSRAGENDE MERKMALE UND ROUTEN DER NORWEGIAN AURAOCEAN HEIGHTS: ACTION UND ABENTEUER FÜR ALLE GENERATIONENVom Deck 18 bis 21 erstreckt sich das erste Ocean Heights der Flotte, der ultimative Treffpunkt für Spaß, Action und Entspannung für die ganze Familie. Der weitläufige Erlebnisbereich kombiniert brandneue Attraktionen mit weiterentwickelten Gästelieblingen. Immersive Beleuchtung und LED-Projektionen sorgen für eine eindrucksvolle Verwandlung vom Tag zur Nacht.Die Norwegian Aura bietet die meisten Rutschen aller NCL-Schiffe, fünf davon allein im Ocean Heights. Die Eclipse Racers sind die ersten Duell-Mattenrutschen der Marke und erstrecken sich über mehr als 120 Meter. Die Röhrenrutschen bieten spannende Kopf-an-Kopf-Rennen und actiongeladenen Spaß. Für noch mehr Nervenkitzel können Gäste die Aura Free Fall ausprobieren, eine Drop-In-Rutsche, bei der sich der Boden unter den Füßen öffnet und die Gäste über 75 Meter voller aufregender Kurven hinabstürzen. The Wave ist eine Lotus-Rutsche im Pendelstil, auf der bis zu vier Gäste gemeinsam 91 Meter pures Rutschvergnügen genießen können. Außerdem kehrt der beliebte Favorit The Drop zurück - die Prima-Klasse-Signature-Rutsche, in der die Gäste zehn Decks im freien Fall hinuntersausen, von Deck 18 bis Deck 8.Für Abenteuerlustige bietet Ocean Heights zudem den 25 Meter hohen Aura-Hochseilgarten mit spannenden Herausforderungen und atemberaubendem Blick auf den Ozean vom obersten Deck. Weitere Erlebnisse umfassen eine 7 Meter hohe Kletterwand, das Aura Midway - ein Outdoor-Bereich im Vergnügungspark-Stil mit zahlreichen Kirmesspielen -, einen Neun-Loch-Minigolfplatz, die ersten über dem Meer schwebenden, privaten Cabanas von NCL mit Blick auf den Vibe Beach Club sowie eine Bar, an der Gäste ihre Lieblingsgetränke genießen können.OCEAN BOULEVARD: MIT WHIRLPOOLS, KINDER- UND TEEN-BEREICHEN EIN TREFFPUNKT FÜR DIE GANZE FAMILIEAuf Deck 8 befindet sich der Ocean Boulevard, die charakteristische Prima-Klasse-Promenade im Freien, die das gesamte Schiff umschließt und den Gästen Möglichkeiten bietet, sich zu entspannen und dabei endlose Ausblicke auf das Wasser zu genießen. An Bord der Norwegian Aura wurde die Fläche im Vergleich zu Norwegian Aqua und Norwegian Luna um elf Prozent vergrößert, sodass mehr Raum, zusätzliche Sitzgelegenheiten sowie neue Aktivitäten und Annehmlichkeiten wie neue Whirlpools und eine brandneue Bar zur Verfügung stehen. Ein erweiterter Infinity Beach wird zum ultimativen Rückzugsort für Entspannung mit luxuriösen Daybeds und flachen Pools - perfekt für einen Nachmittagsschlaf in der Sonne.Darüber hinaus bietet der Ocean Boulevard spezielle Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, die sich jeweils an den Seiten des vorderen Bereichs des Schiffs befinden. Auf der Backbordseite liegt die Adventure Alley, konzipiert für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, mit spannenden Kriechräumen und verwinkelten Tunneln in einer fantasievollen Meereslandschaft mit Blick auf den Ozean. Auf der Steuerbordseite bietet der Teen Hangout einen exklusiven Rückzugsort für Jugendliche, um zu entspannen, sich zu treffen und Erinnerungen vor der beeindruckenden Wellen- und Surf-Fotowand festzuhalten. Für jüngere Gäste im Alter von zwei bis sechs Jahren befindet sich am Bug der Little Explorer's Cove-Spielplatz, ausgestattet mit einem Spielhaus, zwei Rutschen und weiteren Spielmöglichkeiten.POOL- UND SONNENDECK: UNVERGESSLICHE ERLEBNISSEDie Gäste an Bord der Norwegian Aura werden mehr Möglichkeiten als je zuvor genießen, um zu entspannen, neue Energie zu tanken und die Sonne in den erweiterten und verbesserten Bereichen des Schiffs zu genießen. Die Pooldecks der Norwegian Aura sind über 20 Prozent größer als die der Norwegian Aqua und Norwegian Luna. Sie sind damit die größten der gesamten NCL-Flotte - mit mehr Sitzplätzen, einem zusätzlichen Infinity-Whirlpool, einem größeren LED-Unterhaltungsbildschirm und zusätzlichen offenen Lounge-Bereichen, die dafür sorgen, dass jeder Gast das Herzstück des Schiffs komfortabel erleben kann.Abenteuerlich geht es weiter auf den oberen Decks mit dem Kids' Aqua Park der Norwegian Aura, ausgestattet mit Splash-Pad und interaktiven Wasserspielen in unmittelbarer Nähe zu Ocean Heights auf Deck 18. In der Nähe befinden sich zwei familienfreundliche Wasserrutschen: die Party Slide, eine breite und flache Rutsche, ideal für Familien und Freunde, die gemeinsam Spaß haben möchten, sowie die Infinity Loop, eine Rutsche in Form einer Acht, die sich um die Party Slide herum windet. Auf Deck 19 bietet der Horizon Park den Gästen Outdoor-Rasenspiele und Sitzgelegenheiten.Der Vibe Beach Club, NCLs exklusiver Adults-only-Retreat, ist 15 Prozent größer als die entsprechenden Bereiche der Norwegian Aqua und Norwegian Luna. Mit mehr Sitzplätzen, Infinity-Whirlpools, erweiterten Entspannungsbereichen und einem Wasserfall-Feature bietet er das ultimative Setting für Erholung auf See. Zusätzliche Sonnenliegen, Daybeds und eine Bar als zentraler Punkt machen den Vibe Beach Club zum perfekten Ort für entspanntes Genießen an Bord.THE HAVEN BY NORWEGIAN: GEHOBENER LUXUS AUF SEEDie Norwegian Aura verfügt über 1.976 Kabinen, von Studios bis zu Suiten, darunter 159 Kabinen des exklusiven, nur mit Schlüsselkarte zugänglichen Bereichs The Haven by Norwegian. (https://www.ncl.com/de/de/Entdecken-Sie-die-Kabinen-und-Suiten-auf-unseren-Kreuzfahrtschiffen/NCL-com/NCL-374d9/) Das Luxuserlebnis an Bord der Norwegian Aura umfasst 30 Prozent mehr Suiten als frühere Prima-Klasse-Schiffe und damit die größte Anzahl in der Flotte.Die The-Haven-Suiten, entworfen vom renommierten italienischen Designer Piero Lissoni, verbinden elegantes Design mit weitläufigem Meerblick und wurden für ein Maximum an Privatsphäre und Komfort konzipiert, einschließlich exklusivem Zugang über einen privaten Aufzug. Der The-Haven-Komplex verfügt über ein eigenes Sonnendeck mit Panorama-Infinity-Pool, zwei Whirlpools sowie Sauna und Kaltbad im Freien. Zudem bietet er die exklusive The Haven Bar und Lounge sowie das The Haven Restaurant mit Frühstück, Mittag- und Abendessen. Besonders hervorzuheben ist, dass Studio DADO, langjähriger Partner von Norwegian Cruise Line, die private Lounge, das Restaurant und das Außendeck so gestaltet hat, dass sie eine ruhige Oase schaffen und die Gäste mit Erdtönen, einem üppigen Blätterdach und feinen Details in die Schönheit der Natur eintauchen.Über die luxuriösen Unterkünfte hinaus genießen Gäste von The Haven unvergleichlichen Service und exklusive Annehmlichkeiten, darunter 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service, bevorzugtes Ein- und Ausschiffen, exklusive Einladungen zu Bordveranstaltungen, priorisierte Reservierungen an Bord und vieles mehr.SCHILLERNDE BUGKUNSTAls charakteristisches Merkmal der NCL-Flotte erhält die Norwegian Aura ein markantes Bugkunst-Design der international bekannten Künstlerin Rosie Woods, die für großformatige Murals und Kooperationen mit globalen Marken bekannt ist. Woods' Werke zeichnen sich durch fließende, lichtdurchflutete Formen aus, die Bewegung, Energie und Licht miteinander verbinden. Ihr Entwurf für das Schiff ist inspiriert von Himmelslichtern und biolumineszenten Ozeanen - die Interaktion von Licht und Wasser modern interpretiert.Über ihre Arbeit an der Norwegian Aura sagte Rosie Woods: "Ich bin begeistert, mit Norwegian Cruise Line zusammenzuarbeiten, die für ihre schönen und innovativen Bugkunst-Designs bekannt sind. Ich freue mich sehr darauf, mein großformatiges Kunstwerk zum Leben zu erwecken, über die Meere zu schicken und Tag und Nacht zum Leuchten zu bringen."VOM MITTELMEER NACH MIAMIBevor die Norwegian Aura ab Juni 2027 für ihre Premieren-Saison ihren Heimathafen Miami bezieht, unternimmt sie am 21. Mai 2027 eine siebentägige Mittelmeer-Kreuzfahrt (https://www.ncl.com/de/de/vacations?durations=5-8&cid=pr_prt_na_ncl_prt_na_prs_p5reveal_na_na_usa&dates=may-2027) von Triest, Italien, nach Barcelona, Spanien, mit Anläufen in Valletta, Malta, sowie in Salerno und Rom (Civitavecchia), Italien. Nach ihrer 14-tägigen Transatlantik-Kreuzfahrt (https://www.ncl.com/de/de/vacations?durations=9-14&cid=pr_prt_na_ncl_prt_na_prs_p5reveal_na_na_usa&dates=may-2027) beginnt sie ihre Karibik-Saison (https://www.ncl.com/de/de/vacations?durations=5-8&cid=pr_prt_na_ncl_prt_na_prs_p5reveal_na_na_usa&dates=jun-2027,oct-2027,nov-2027,dec-2027) ab Miami. Von Juni bis Oktober 2027 wird die Norwegian Aura siebentägige Kreuzfahrten durch die östliche Karibik unternehmen und dabei klassische Inselziele anlaufen, darunter Puerto Plata in der Dominikanischen Republik, St. Thomas auf den U.S. Jungferninseln, Tortola auf den Britischen Jungferninseln sowie die neu erweiterte Privatinsel der Marke auf den Bahamas, Great Stirrup Cay. In der Wintersaison 2027/28 bietet die Norwegian Aura siebentägige Kreuzfahrten durch die westliche Karibik an, die Gäste zu üppigen tropischen Destinationen wie Roatan (Islas de la Bahia), Honduras, Costa Maya und Cozumel in Mexiko sowie Harvest Caye, NCLs Resort-Privatinsel vor der Küste von Belize, führen.Bilder und B-Roll-Material der Norwegian Aura finden Sie im folgenden Presskit (https://www.ncl.com/de/de/newsroom/norwegian-aura).Für weitere Informationen zur preisgekrönten Flotte von Norwegian Cruise Line und weltweiten Routen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt besuchen Sie bitte www.ncl.com. (https://www.ncl.com/de/de/)ÜBER NORWEGIAN CRUISE LINEAls Innovator im globalen Kreuzfahrtgeschäft durchbricht Norwegian Cruise Line (https://www.ncl.com/de/de/?cid=PR_PRT_NA_NA_PRT_NWS_PRS_BLKFRI25_NA_NA_USA) seit 59 Jahren die Grenzen traditioneller Kreuzfahrten. Der Claim "It's Different Out Here" spiegelt die emotionale Verbindung wider, die Gäste an Bord erleben, und würdigt zugleich die Geschichte des Unternehmens als Pionier in der Kreuzfahrtbranche. Besonders hervorzuheben ist, dass NCL die Branche revolutionierte, indem es den Gästen die Freiheit und Flexibilität bot, ihren idealen Urlaub nach ihrem eigenen Zeitplan zu gestalten - ohne feste Essens- und Unterhaltungszeiten und ohne formelle Kleiderordnung. Heute bietet das Unternehmen weiterhin kuratierte, entspannte Erlebnisse, die jeden Reisetyp ansprechen - von erfahrenen Kreuzfahrern bis hin zu Familien jeder Größe. Mit preisgekröntem Entertainment, international inspirierten Speisemöglichkeiten und durchdacht gestalteten Unterkünften - darunter Einzelkabinen, Club-Balcony-Suiten und The Haven by Norwegian, dem exklusiven "Schiff-im-Schiff"-Konzept der Marke - sorgt NCL dafür, dass jeder Gast eine bequeme und persönliche Reisegenießen kann, die es ermöglicht, den Moment zu erleben und sich mit den Menschen zu verbinden, die am wichtigsten sind. Um den Gästen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, enthält das beliebte Free at Sea-Paket weitere Vorteile wie unbegrenzten Zugang zu Premiumgetränken, Guthaben für Spezialitätenrestaurants, Highspeed-WLAN und Guthaben für Landausflüge. Gäste, die in die Karibik reisen, können zudem exklusive Erlebnisse auf Harvest Caye, dem Resortziel von NCL in Belize, genießen, ebenso wie neue Angebote auf Great Stirrup Cay, der erweiterten Privatinsel von NCL auf den Bahamas. Mit seiner Flotte von 20 modernen Schiffen steuert NCL nahezu 350 der begehrtesten Reiseziele weltweit an. Für weitere Informationen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt: Wenden Sie sich an ein Reisebüro, oder besuchen Sie www.ncl.com.Für aktuelle Nachrichten und exklusive Inhalte besuchen Sie den NCL-Newsroom und folgen Sie Norwegian Cruise Line auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube unter @NorwegianCruiseLine_de, @NorwegianCruiseLine sowie auf X unter @CruiseNorwegian.Norwegian Cruise Line ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 