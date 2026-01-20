Solingen (ots) -Vor welchen aktuellen Herausforderungen steht die duale Ausbildung? 2026 nimmt die Studie Azubi-Recruiting Trends wieder die großen Fragen in den Blick: von der psychischen Gesundheit über den Social Media Konsum bis zur Ausbildungsplatzsuche per KI. Schüler*innen, Azubis und dual Studierende nehmen ab sofort unter www.ausbildungsstudie.de teil, Ausbildungsverantwortliche unter www.testsysteme.de/studie.Fachkräfte mit dualer Ausbildung bleiben 2026 die am stärksten gesuchte Gruppe im deutschen Arbeitsmarkt (so der Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer 2025/26). Auch in diesem Jahr erfüllt die duale Ausbildung daher eine Schlüsselfunktion für die dauerhafte Versorgung mit Talenten. Und bleibt zugleich eine Herausforderung: Ausbildungsverantwortliche haben es mit Ausbildungsabbrüchen, fordernden Schulen, dem Druck der Fachbereiche und einem sich ändernden Medienverhalten von Azubi-Bewerbenden zu tun.Social Media Konsum, psychische Gesundheit, KIWorauf legen Auszubildende aktuell wirklich wert? Was müssen Betriebe tun, um Köpfe und Herzen der Fachkräfte von morgen zu erreichen? Welche strukturellen Anpassungen sind nötig? 2026 nimmt die Untersuchung neben den Klassikern aus dem Azubi-Marketing und -Recruiting zum Beispiel die Themen psychische Gesundheit, Social Media-Konsum und den wachsenden Einfluss der KI bei der Ausbildungsplatzsuche in den Fokus.Laufzeit bis Ende MärzProf. Dr. Christoph Beck (Hochschule Koblenz) begleitet die Studie wie in den Vorjahren wissenschaftlich. Studienpartner ist wie gewohnt AUBI-plus. Schüler*innen, Azubis und Ausbildungsverantwortliche können ab sofort an den Azubi-Recruiting Trends teilnehmen. Die Online-Umfrage läuft bis Ende März. Ab Juni veröffentlichen die Studienpartner sukzessive die Ergebnisse der umfangreichen Erhebung.Entwicklungen aufzeigenMit über zehn Jahren Kontinuität und bislang mehr als 67.000 Teilnehmenden stellen die Azubi-Recruiting Trends Deutschlands größte doppelperspektivische Studie zur dualen Ausbildung dar. Befragt werden sowohl Schüler*innen, Azubis und dual Studierende als auch Ausbildungsverantwortliche. Ein Großteil der in der Untersuchung gestellten Fragen ist jeweils neu. Einige Themen werden regelmäßig wiederholt, um Entwicklungen aufzuzeigen.Ergebnisse 20252025 zeigte die Studie: Nur noch 41,7 % der Bewerbenden erhielten mehrere Ausbildungsangebote - so wenig wie zuletzt 2014. Ghosting durch die Betriebe war eher die Ausnahme als die Regel: 60,0 % hatten schon einmal keine Antwort auf ihre Bewerbung erhalten. Feedback an Azubis gab es nur selten: Nur 26,9 % der Teilnehmenden berichteten, zumindest monatlich oder wöchentlich Feedback zu erhalten.Weitere Infos zur Studie unter: www.testsysteme.de/studie Ausbildungsverantwortliche werden dadurch entlastet. Sie können Lernerfolge ihrer Auszubildenden steuern und sie punktgenau auf Klausuren und Prüfungen vorbereiten. u-form fördert Austausch und Wissen zum Thema "Rekrutierung von Auszubildenden", zum Beispiel durch die regelmäßig erscheinede Studie "Azubi-Recruiting Trends". AUBI-plus ist ein echter Fan der dualen Ausbildung. Das Unternehmen begeistert seine Kunden, indem es deren betriebliche Ausbildung erfolgreicher macht. 