Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 20.01.26 - Aktuelle Einschätzung

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Nasdaq Prognose heute: bärisch bis neutral - kurzfristig bleibt der Index anfällig, solange er sich nicht klar über der SMA50 (25.415) etabliert.

Entscheidungszone im Fokus: Stabilisierung über 25.187 spricht für Erholung Richtung 25.224 - 25.344 - 25.415 , ein Bruch darunter erhöht den Druck in Richtung 25.098 und 24.923 .

Setup-Wahrscheinlichkeit pro Abwärtsseite: Basisszenario bleibt seitwärts/abwärts, mit 60 - Bear vs. 40 - Bull und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.537 und 25.038 Punkten.

Unsere Tageseinschätzung zum Nasdaq (20.01.2026)

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.258 Punkten. Zunächst setzte der Index am Vormittag weiter zurück, bevor er sich gegen Mittag stabilisieren und moderat erholen konnte. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief markiert. Der Rücksetzer wurde zwar direkt wieder gekauft, jedoch dauerte es bis zum Abend, bis erneut nachhaltige Nachfrage in den Markt kam. Diese Bewegung schob den Nasdaq wieder über die 25.250-Punkte-Marke.

Rückblick: Kursdaten und Range

Kennzahl 19.01. 16.01. Tageshoch (TH) 25.290 25.755 Tagestief (TT) 25.110 25.458 Tagesschluss 25.271 25.550 Range* (Punkte) 180 297

Erwartet vs. Ist (19.01.)

Kennzahl erwartet Ist Tageshoch 25.377 25.290 Tagestief 25.154 25.110

*Anmerkung: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag - rot - niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag - grün - höhere Kurse im Vergleich zum Vortag - Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr...

